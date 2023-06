"Rímac de Janeiro": Usuarios en Tik Tok comparan al Cerro San Cristóbal con las favelas de Brasil

03/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Como es sabido nuestro querido país tiene de todo, pero de igual forma los peruanos valoramos lo extranjero. Un curioso video se hizo viral rápidamente al comparar a uno de los lugares más concurridos durante Semana Santa, el cerro San Cristóbal, con las favelas de Brasil: "Rímac de Janeiro".

"En Perú y para el mundo"

El clip titulado: "Rímac de Janeiro" le pertenece a la cuenta de Tik Tok @bryanjosuesilvest. Este video de corta duración nos muestra el recorrido por la calle de un joven peruano que compara un lugar del distrito del Rímac con las viviendas que se pueden encontrar en algunas zonas de un estado brasileño muy popular por sus hermosas playas y hoteles frente al mar.

El video viral empieza mostrando la cámara recorriendo un puente, para luego enfocar de a pocos la pista de ida y vuelta de Vía Evitamiento, seguidamente se puede observar al cerro San Cristóbal con sus particulares casas de colores.

Estas imágenes de corta duración hacen hincapié en las populares edificaciones de las zonas más vulnerables en Río de Janeiro, que normalmente nos dan la idea de un lugar de lujo, de buenas playas, hoteles, y una agradable tarde de sol.

Muchos turistas al ir a Brasil, apuestan por ir a este estado porque es una zona cosmopolita de diversión asegurada, cultura, grandes tiendas, propiedades de lujo, y todo lo suntuoso que te puedas imaginar.

Sin embargo, las favelas son la otra cara de la moneda; ese no se qué que le hace falta a todo para que haya equilibrio. Esa otra parte que no se puede esconder y que saca a la luz la condición real de un país tan próspero.

Reacciones ante el video viral

Las imágenes difundidas en la plataforma china cuentan con miles de reproducciones, 29.7 mil reacciones, 648 comentarios, 1 026 compartidos.

Como era de esperarse los comentarios no dejaron de presentarse y muchos eran sarcásticos: "La diferencia es que en Río de Janeiro si hay árboles mano", "Rímac do Coneiro", "literal así es Brasil, jajaja", "se ve de lejos las playas", "la diferencia es que no hay sol", "son nuestras favelas", "en la esquina del frente vive Ronaldinho".

Otros; sin embargo,lo tomaron como una oportunidad de identidad nacional: "fuera de cosas, siempre he pensado que ese lugar tiene potencial, pero falta identidad", se puede leer en la plataforma china.

Es así como un joven usuario de Tik Tok hizo viral al cerro San Cristóbal al compararlo con las favelas de Brasil en su corto video: "Rímac de Janeiro", que se hizo viral rápidamente en las redes sociales sacando la risa a muchos internautas.