¡Vinicius Jr. en la 'friendzone'! Camila Escribens acaba con rumores sobre relación con el futbolista: ¿Qué dijo?

Los rumores de una posible relación entre Camila Escribens y Vinicius Jr. parecen haber llegado a su fin. Y es que la reciente Miss Perú 2023 fue consultada por el estado de su vínculo con el futbolista brasileño del Real Madrid. Para dolor del popular 'Vini', la respuesta fue tajante.

Las palabras de la influencer tuvieron lugar cuando fue consultada sobre la posibilidad de una relación amorosa con el extremo brasileño. Allí, Camila Escribens no dejó dudas sobre cuál es el vínculo que la une al futbolista del Real Madrid, Vinicius Jr. Y es que, según la modelo peruana, ella y el astro del fútbol mundial solo tienen una amistad de por medio.

"No, no... ahorita estoy al cien por ciento enfocada en el Miss Perú y mi preparación para el Miss Universo. Mi relación con Vinícius es solo de amigos y, de verdad, no pasa nada más", aseguró.