"Robó mi momento": Estudiante pelea con su maestra en ceremonia de graduación

En redes sociales encontramos distintos casos insólitos como el compartido en TikTok, donde se ve cómo una joven reacciona de forma violenta al escuchar que su profesora no dice su nombre completo en su ceremonia de graduación.

En el material audiovisual compartido por el usuario, blackculturenews._, se ve el preciso momento en que Kadia Iman, protagoniza un bochornoso incidente con su maestra tras acusarla de quitarle el protagonismo en "su momento", un día muy importante para ella como su graduación de LaGuardia Community College, Nueva York.

"¡Quiero el micrófono! ¡Déjalo ir! No me dejaste tener mi momento", dijo Iman al micrófono antes de decirles a los sorprendidos asistentes su nombre completo. "Me voy a graduar hoy. No me gusta cómo me arrebataste el micrófono de la mano, ¡así que hoy será todo sobre mí!". Iman luego deja caer el micrófono y se va.