Sacerdote causa polémica por quejarse de la decoración de una boda: "Debe ser una pareja pobre"

02/02/2024 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales, un sacerdote identificado como Raimundo Diniz, causó gran polémica y controversia al calificar como pareja pobre a unos novios que buscaban unir sus vidas en el altar ante Dios, por no haber escogido una alfombra de buen material.

Muchas parejas esperan compartir sus vidas juntas para siempre, por lo cual no dudan en casarse y jurarse amor eterno. Ante ello, organizan todo desde el banquete, alquiler del salón de recepción, la iglesia y en especial, el cura o sacerdote que los unirá frente al 'Señor'.

Polémica en Brasil

El caso ocurrió en la Iglesia Nossa Senhora de Santana, en Boquim, en el estado de Sergipe, en el noreste de Brasil, cuando el sacerdote Raimundo afirmó que la alfombra escogida por la pareja que estaba a punto de casar, era de mala calidad y podría provocar un accidente.

"No voy a dar la comunión aquí en la nave central, porque esta alfombra te está haciendo resbalar, porque no es una alfombra, es una cosa muy mala, se resbala, ¿no? Esa es la condición que tenían los novios, por desgracia. Nos damos cuenta de que son muy sencillos y que los arreglos son muy sencillos, ¿no? Debe ser una pareja pobre", comentó, sin saber lo que provocaría entre los internautas.

Posterior a eso, agregó que era necesaria una decoración "decente" para evitar accidentes durante las celebraciones: "A partir de hoy, tomo una decisión. Si no pueden hacer una decoración decente, no la hagan, pero aquí ya no, porque quiero evitar accidentes".

Sacerdote se disculpa

Ante la ola de críticas, el video viralizado fue borrado y el sacerdote pidió disculpas a través de las redes de la parroquia: "Pido públicamente a la familia de los novios y a las personas que difundieron este clip, pido perdón si lastimé, no fui comprendido, entendido o si pronuncié palabras que lastimaron a alguien. Pido perdón públicamente al obispo y a toda la Diócesis".

Según el hombre religioso, sus palabras eran para asegurarse de que el sacristán tuviera cuidado con los adornos utilizados en misas y bodas para que no pusieran en riesgo la vida de las personas.

"Cuando dije que debían ser personas sencillas o pobres, no estaba discriminando a nadie, después de todo, mi vida como sacerdote es recibir y defender a los pobres", comentó.

Usuarios reaccionan

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en criticar al sacerdote brasileño por arremeter contra una pareja que solo buscaban que su boda sea el día más perfecto y especial de sus vidas.

"Qué pena que un hombre de Dios se exprese así", "pobre pareja, les arruinó el día", "solo no lo entendieron bien", "ojalá no lo vuelva a hacer", "al menos se disculpó", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas.

De esta manera, un sacerdote en Brasil no esperó causar gran polémica al criticar la alfombra elegida por una pareja de novios, asegurando que la calidad del material podría generar un accidente entre los asistentes.