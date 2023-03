Sacerdote causa polémica en TikTok: "no humanicemos a los animales"

05/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Para muchas personas las mascotas ocupan un lugar importante en sus hogares y tienen distintas formas de tratarlas y educarlas. Sin embargo, el sacerdote Jorge Vargas explicó en un video de TikTok, que es preocupante la forma en que algunos manifiestan más respeto y amor por los animales que por las mismas personas.

"Los animales son animales. No humanicemos a los animales, porque esto puede ser un problema. Si tu mascota se muere, puedes llorar y tener un tiempo de luto, sí, porque ellos son compañeros, te alegran y te acompañan. Pero nunca podemos desordenar ese cariño", indicó a sus seguidores al responder a la pregunta ¿está mal tener un amor desmedido por mi mascota?

Durante el video viral señaló que una de sus amigas comentó que "amaba más a su mascota que a cualquier ser humano", por lo cual, él reafirmó que "un animal no vale más que un ser humano" y enfatizó que es más importante educar para que se les ofrezca un trato digno y respetuoso, pero no a costa de las personas.

Si bien aparecieron algunos seguidores que estaban de acuerdo con sus consejos: "La gente prefiere tener un perrhijo en vez de un niño, las personas están perdiendo la cabeza", "Exacto, padre. Son nuestras mascotas y hay que verlas así"; también surgieron personas que discrepaban con él: "Discrepo totalmente con usted, me indigna su pensamiento sobre los animales", "Padre, ¿pero no todos somos iguales y merecemos respeto por igual?", "A veces los animales te dan un amor más puro que el mismo humano", "Yo humanicé a todas mis mascotas y lo haré siempre", "El amor desmedido, humanizar a los animales si es malo. ¡Sin embargo, confío más en mi perro más que en una persona, mi perro jamás me traicionará!".

¿Quién es Jorge Vargas?

Jorge Vargas es un hombre dedicado a la religión que usa la red social de TikTok para contestar las preguntas que sus seguidores le dejan en la sección de comentarios y, difundir la palabra de Dios y aconsejar sobre distintos temas. Hace algunas semanas, compartió un video en el que menciona que una mascota "no vale más que un humano", lo que despertó el descontento de algunas personas.