Sacerdote INDIGNADO tapa el escote a la novia para seguir con la boda: "Sin pecado concebido"

Las redes sociales nos vuelven a sorprender con un insólito y polémico video, donde un sacerdote es captado tratando de cubrir el escote de una novia durante su boda, ya que consideraba una falta de respeto al Señor.

Muchas mujeres esperan que el día de su matrimonio sea el más perfecto de todas sus vidas y así tener un agradable momento qué recordar al lado de sus parejas. Sin embargo, no todo puede salir como lo tenían planeado y más cuando deben darse el 'sí' frente al altar.

Según el material audiovisual, se observa que una pareja se encuentra dentro de una iglesia para unir sus vidas para siempre con la bendición de Dios. La novia luce un hermoso vestido blanco con encaje, pero no esperaba la inesperada reacción del sacerdote.

Para sorpresa de la mujer, el hombre religioso la observa indignado por su look y trata de cubrir su escote con el velo que llevaba en la cabeza, aparentemente por considerarlo inmoral, sin importarle incomodarla con ese gesto.

Pero no todo quedó ahí, ya que el padrecito le pide ayuda al novio para dejar completamente cubierta a la mujer, por lo cual, consiguen un imperdible con qué sujetar la prenda y poder continuar el matrimonio.

Seguidamente, el sacerdote tomó un poco del tiempo de la ceremonia para hacer reflexionar a la pareja y a todos los invitados a ser más conscientes de cómo se visten y que de hoy en adelante eviten "mostrar lo que no deben".

Como era de esperarse, el video se volvió viral rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena, mientras que otros criticaron duramente al sacerdote por "exagerar" su actitud, asegurando que Dios no rechaza a nadie por su forma de vestir.

Por otro lado, algunos usuarios aprovecharon en defender al religioso indicando que hoy en día las mujeres exageran con sus vestidos sin tener en cuenta que están ingresando a 'casa de Dios' y le deben respeto.

"No se pasó de lanza, el padre hizo lo correcto, cómo vas a ir tú a la iglesia enseñando lo que no debe", "es una iglesia, ¡se respeta! No es un burdel, para llevar ese escote", "con qué autoridad moral hace eso. Dios no se fija en cómo vayas vestido, sino en la sinceridad de tu corazón y la lealtad de tu alma", "sin pecado concebido", expresaron en redes sociales.