"¿Viejas buenas para el Padre?": Curas sorprenden con polémico video en redes sociales

05/07/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Dos curas generaron polémica en las redes sociales al compartir un video donde realizan un peculiar pedido que muchos alegaron iría en contra de su religión, ya que en uno de sus carteles indicaban: "Viejas buenas para el Padre".

Muchas personas acuden a la iglesia y a misas en busca de encontrar consuelo y paz por los problemas que atraviesan. Incluso, algunos piden consejos a los sacerdotes que lideran los recintos religiosos y que se encargan de predicar la palabra de Dios, pero esta vez, dos de ellos dejaron atónitos a sus feligreses por su inesperada acción.

¿Qué video subieron los curas?

En el material audiovisual compartido por la cuenta del reverendo Julián Carreño se ve cómo él junto a otro cura lucen sus respectivas vestimentas de color blanco y unas bufandas de color azul y verde, respectivamente.

Sin embargo, lo que impresionó a sus fieles seguidores de la plataforma china fue que cada uno sostenía unos carteles con peculiares frases. Carreño tenía el papel que decía "estamos buscando", mientras que su compañero "viejas buenas para el Padre".

Pero el video no terminó ahí, ya que el sacerdote de la bufanda verde deja caer el polémico cartel para mostrar uno nuevo que aclara la intención real de su mensaje: "Seguidores de Cristo".

"No hagan caso... Solo buscamos seguidores de Cristo en @rvdojuliancarreno", se lee en la breve descripción del clip que generó un gran debate, a pesar de que ambos hombres solo deseaban estar al día con los trends virales.

Debate por mensaje de los curas

El video se volvió tendencia rápidamente y generó un gran debate entre los internautas, ya que muchos expresaron que no deberían realizar ese tipo de actividades sin medir las consecuencias. Por otro lado, algunos tomaron con buen humor la escena asegurando que solo tratan de "estar al día" con la juventud.

"¿Qué onda con la gente que se ofende? Claramente es una broma", "primera vez que veo sacerdotes con buen humor", "dicen que Dios no dijo eso porque en su tiempo no había teléfonos pero estoy segura de que aún así hubiera tenido no hubiera echo un 'chiste' tan irrespetuoso, tomando en cuenta que los sacerdotes son una representación de Dios ese 'humor' está muy fuera de lugar", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales por el trend que dos sacerdotes trataron de realizar con mensajes curiosos y peculiares, donde sobresalió: "viejas buenas para el Padre".