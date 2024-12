¡Salvó de morir! Trabajadora de tren en Cusco protagoniza momento viral en redes sociales

Durante las últimas horas, un nuevo suceso viral remeció las redes sociales. En TikTok, usuarios difundieron un video en donde se aprecia el preciso momento en el que una mujer, aparentemente trabajadora de una empresa ferroviaria en Cusco, estuvo cerca de ver a la muerte, luego de que coincidiera con uno de los trenes que se aproximaba por la vía.

De acuerdo con el clip compartido por el usuario @migurey, las imágenes muestran cómo un grupo de trabajadores, que vestían el uniforme de la empresa PeruRail, se desplazaban con tranquilidad por una de las estaciones. No obstante, el cibernauta capturó el instante en el que una de las colaboradoras intentó cruzar la vía del ferrocarril, mientras el tren se acercaba.

Pese al sonido de la campana, la fémina estuvo a punto de continuar su camino; no obstante, se percató brevemente de la corta distancia en la que el medio de transporte se encontraba. Aterrada, dio un salto hacia atrás, por lo que fue auxiliada rápidamente por un hombre, quien portaba casco y chaleco verde de seguridad.

Además, se oye un grito entre los testigos, quienes estuvieron alertados por lo que pudo ser una verdadera tragedia. Por su parte, el 'héroe' de la joven le llamó la atención, aparentemente recriminándole por su imprudente actuar. Si bien el hecho no pasó de un breve susto, las reacciones en dicha plataforma no se hicieron esperar.

Ante el impacto de esta situación, los usuarios de las redes sociales no dudaron en pronunciarse por lo ocurrido. Muchos de ellos cuestionaron que, aparentemente, no hayan medidas de seguridad más estrictas para evitar este tipo de casos. Además, resaltaron que este tipo de trabajos requieren de mucha responsabilidad y concentración, puesto a que el público podría verse afectado con un desenlace fatal.

"Capaz y no saben pero existe la seguridad en el trabajo deberían cerrar con barandas cada vez que hay trenes en movimiento, puede pasar hasta un niño solo" y " El no percibir un peligro real podría ser indicador de que algo no anda bien", fueron algunas de las opiniones al respecto.