¡Se robó las miradas! Perrito enternece las redes al 'manejar' un carro rojo en Lima: "El consentido de casa"

Las redes sociales nos vuelven a sorprender con un enternecedor caso, que fue compartido en TikTok. Un perrito se luce 'manejando' por las calles de Lima, tranquilamente, mientras su dueño está detrás de él.

Muchos cuidan de sus mascotas como si se trataran de un integrante más de sus familias, especialmente un hijo, por lo cual no dudan en buscar que nada les falte, ya sea desde su alimentación, visitas médicas, comprar sus juguetes favoritos y sacarlos a pasear para su entretenimiento.

En el material audiovisual, de solo 18 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una mujer identificada con el usuario Jvdlacm caminaba por Miraflores cuando de pronto se dio cuenta de una enternecedora escena.

Un hombre paseaba con su perrito, pero este animalito estaba dentro de un carro de juguete rojo acorde a su medida como si estuviera conduciéndolo.

Su dueño, quien vestía un polo negro y short amarillo, controlaba dicho vehículo con un control remoto y se mantenía vigilante, con una gran sonrisa, para que su "perrhijo" se divierta.

El resto de transeúntes se acercaban al can sorprendidos por la escena y no dudaron en sonreírle, quizás recordando las más divertidas aventuras y anécdotas vividas al lado de sus propias mascotas.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena y mostrarse conmovidas por ver el buen trato que recibe el cachorro por parte de su dueño.

"Eso sí es ser planificado", "eso fue en Miraflores", "el verdadero te recojo en el rojo", "dice mi perrita que pase por ella", "lo vi ayer en el malecón y el carrito tiene hasta sonido, lo amé", "hasta el perrito tiene carro y yo no", "el papá presumiendo al bebé de la casa. Él debe ser el favorito, el consentido", "todo un perrhijo, denle paso", "uno a pata, pero la bendición en carro", "el que puede, puede, el que no que camine", "así es que se ve cuando priorizas el amor a tu mascota y no lo tienes solo para que te cuide la casa, bello perrito", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.