"Se robó el show": Mujer realizó un baile sensual en el cumpleaños de su hija

Muchos padres buscan la forma de que sus pequeños tengan la mejor fiesta de cumpleaños, con los más deliciosos bocaditos, música, decoración y la mayor cantidad de invitados. Sin embargo, la acción de una madre causó la indignación de muchos seguidores en TikTok por lo que hizo en la fiesta de su menor hija.

En el video de @simonethomas632, Brenna Azevedo de 26 años, ingresa a la fiesta acompañada de su hija, la cumpleañera, y su esposo y, no duda en realizar unos pasos sensuales frente a todos sus invitados, quienes eran niños acompañados de sus padres.

A pesar de que el muñeco de Minnie Mouse también se puso a bailar con la madre, un grupo de asistentes a la fiesta no tuvo la misma reacción y decidieron grabar el momento para difundirlo en redes sociales, donde miles de seguidores no dudaron en mostrar su molestia por sus pasos que calificaron como 'sensuales' y luciendo un vestido transparente.

Brenna Azevedo borró el video que subió en sus redes sociales ante la ola de críticas que recibió por parte de muchos internautas y decidió realizar su descargo.

"La gente está indignada, porque estaba bailando con un traje transparente. Me están atacando, maldiciendo y diciendo que me van a poner en el Consejo Tutelar. No veo nada de malo en eso. Veo muchas cosas peores. (...) Mi familia está horrorizada. ¿Cómo pueden las personas lastimarse en las redes sociales? Llamándome cosas horribles. Estoy indignada, aterrorizada. Mi hija estaba súper feliz, a los invitados les gustó", manifestó la madre en un nuevo video de TikTok.