"Señora de las 4 décadas": Mujeres sorprenden a su mejor amiga con una serenata por su cumpleaños

24/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Cuando cumplimos años buscamos la forma de celebrarlo junto a nuestros seres queridos y con la temática de nuestras series o cantautores favoritos. Por ello, un video publicado en redes sociales causó furor entre los internautas al ver cómo cinco mujeres sorprenden a su mejor amiga con una peculiar serenata.

¡Al ritmo de su artista favorito!

Un vecino de la zona decidió compartir con todos el momento en que cinco mujeres se encuentran en la calle, dos de ellas sostienen globos con el número 40, mientras que otra mujer se va acercando a la puerta principal de la vivienda para gritar ¡sorpresa! a su amiga, quien está de cumpleaños.

Pero eso no es todo, las féminas no dudan en cantar en alto la famosa canción de Ricardo Arjona, "Señora de las cuatro décadas", sin importar el qué dirán de los demás transeúntes.

"Necesito amigas así", se lee en la descripción del breve video que causó furor en redes sociales por el gran entusiasmo que ponen las cinco mujeres al tratar de celebrar el cumpleaños número 40 de su amiga. ¡Un recuerdo que nunca olvidará!

Video viral en TikTok

En otra escena, se ve a la cumpleañera abrir la puerta de su casa y mostrar un gesto de sorprendida por la serenata que recibe en ese momento, poco a poco se va acercando a sus demás amigas y no duda en abrazarlas fuertemente y llorar de la emoción. Luego, trata de que sus amigas bajen un poco la voz, pero ellas no se dan por vencido y siguen coreando su tema favorito.

Un cumpleaños viral: ¿qué dijeron los usuarios?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia con 2 millones de reproducciones y generó cientos de comentarios de personas que aplaudieron el noble gesto de las cinco mujeres por no dejar de lado a su amiga y celebrar de forma especial su cumpleaños número 40.

"Si mis amigas no hacen esto para mis 40, no quiero nada", "unos genios, las quiero para mi cumple trayendo serenata", "yo quiero esas amigas", "qué buenas amistades", "Señora de las cuatro décadas", "en los cuentos de salva un príncipe, en la vida real las amigas", "si no tengo amigas así, no quiero nada", "no importa la edad, tiene que sentirse millonaria por esas amigas", "debe ser ella buena amiga, para merecer tal serenata, todo es un ida y vuelta, qué lindo", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.