"¡Amigo, date cuenta!": Joven va a jugar partido y su novia lo recrimina por llegar tarde

21/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Normalmente, los chicos se reúnen con sus amigos de colegio, de promoción o del trabajo para jugar un partido de fútbol y así distraerse de algunos problemas. Es así como César Bernales decidió salir a divertirse con sus mejores amigos en una 'pichanga'.

En el video compartido en la cuenta de @cesarbkofficial de TikTok, el joven señaló que se encontraba feliz jugando con sus amigos, pero al terminar decide revisar su celular y se percata de unos mensajes que lo asustaron: ¡su novia estaba furiosa!

¡Escapa, 'mano'!

"Solo fueron 30 minutos ¿Qué procede?", se lee en la descripción del video compartido, que causó más de un asombro. Su enamorada le reclamaba por demorar y no llegar a la hora que habían acordado antes de salir de casa. Asimismo, en el mensaje enviado a su WhatsApp se nota que su pareja pensaba que la estaba engañando con otra mujer y que el ir a jugar fútbol con sus amigos solo era una excusa para su 'supuesta infidelidad'.

Además, al estar furiosa le pidió que ni regrese a su casa, así como su mamá tenía mucha razón para decirle que no esté con él.

¿Cómo reaccionaron los seguidores en redes sociales?

Como era de esperarse, el video generó cientos de comentarios de personas que tomaron con buen humor la escena, mientras que otros no dudaron en criticar la actitud de la novia del joven y en indicarle a él que escape de esa relación calificándola de 'tóxica'.

"Ya estamos adultos para eso", "invítala a tus partidos", "amigo, date cuenta", "compa sal de ahí, a la larga será peor, te digo por experiencia. Hay otras mejores; mejor solo que mal acompañado", "¡qué flojera estar con alguien así! Ahí no es, mano", "comunicar amor iré a jugar y no sé cuánto me quede con los chicos después te voy avisando. No cuesta nada", "llévala a tus partidos para que vea que sí demora", "felizmente a mi novio no le gusta jugar fútbol, pero sí verlo en la televisión", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

Muchos le indicaron que termine con ella

"Corre de ahí", "aish... nooo, qué aburrimiento, sal de ahí", "la comunicación no es ser tóxica", "dejarla definitivamente y literal de amor nadie se muere", "es culpa de Aldo Miyashiro", "es mejor darse otra oportunidad con otra persona, con una que respete tus espacios y te de tranquilidad", comentaron otras personas en redes sociales.