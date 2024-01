"¿Serán Pepe y Tito?": Pasajeros asombrados al ver a hombres bebiendo cerveza dentro de bus

El tráfico, una constante fuente de frustración para muchos, puede sorprender con escenas inesperadas. En este caso, dos hombres optaron por desafiar la 'hora punta' de una manera peculiar, sacando vasos de cerveza durante su viaje a casa. Las imágenes capturadas se volvieron virales en la plataforma de TikTok, desatando una ola de comentarios y reacciones.

En medio de la cotidianidad caótica, los protagonistas, comparados con dos icónicos personajes de la serie peruana 'Al fondo hay sitio (AFHS)', decidieron convertir su viaje en un momento de relajo. El video, compartido por la usuaria Estefany Berrios (@estefanyberriosca4), muestra cómo estos hombres transformaron el tedioso trayecto en una experiencia que causó sorpresa y alegría entre los cibernautas.

La grabación, titulada "Solamente en Perú subes al bus y se ponen a tomar cerveza a vaso lleno", alcanzó más de medio millón de reproducciones en TikTok. La acción de disfrutar de cerveza en un bus público generó comentarios variados, desde el elogio hasta la sorpresa por tan inusual situación.

La publicación provocó una serie de comentarios divertidos y reflexivos. Usuarios expresaron su deseo de unirse a la peculiar tradición, recordaron situaciones similares o simplemente compartieron risas virtuales. La comparación con los personajes de la serie peruana 'Al fondo hay sitio' (AFHS), "Pepe y Tito", se volvió recurrente entre los comentarios.

"Pepe y Tito en la vida real", "La culpa la tiene el chófer que pone música cortavenas", "Por estas cosas no me voy a Europa", "Nosotros en el Chosicano", "No diré nada porque yo también lo hice y aluciné que estaba en el bus parrandero", "Nosotras buscando dónde tomar", "Yo subo con mis latitas", "Es que en algunos buses ponen música que te da sed y se entiende", "Serán Pepe y Tito de 'AFHS'", fueron solo algunas reacciones que acompañaron a la publicación de redes sociales.