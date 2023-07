"Siempre fuiste mío": Joven le pide a su padrastro ser oficialmente su papá

El amor de padre e hijo no tiene límites y así nos lo demuestra el video compartido en la plataforma de TikTok, donde se ve la conmovedora escena donde un joven le pide a su padrastro que lo adopte oficialmente como su hijo.

En el material audiovisual se puede observar como Rodrigo finge pedirle ayuda a Daniel Paez para un trabajo de su facultad, pero en realidad tenía otros planes en mente.

Según su relato, Rodrigo, contrató una abogada y se encaminó a realizar el trámite con el que soñaba desde que era un niño, cuando entendió que su apellido no era el mismo que el de su papá, ese hombre con el que caminó de la mano desde sus primeros pasos, hasta ahora que va a la universidad.

Cuando todo estaba listo, el joven le entrega un sobre a Daniel y le pide que lea los papeles y cuando él se da cuenta de lo que en realidad decía, no puede evitar derramar algunas lágrimas de felicidad.

"Es loco empezar todo esto, no sé como decirte ni cómo se hace esto, pero es un deseo que tengo desde chico (...) Hace dos años empecé con algo que sabía que no estaba arrepentido, algo que no sabía cómo te lo ibas a tomar. Si querés o podés, necesito tu autógrafo", se le escucha decir a Rodrigo, un poco tímido por saber la reacción de la persona que lo vio crecer y siempre le demostró amor incondicional.