"¡Sin prejuicios!": Padre se viste de Mujer Maravilla para alegrar a su hija

Muchos padres de familia buscan la forma de ver felices a sus hijos, y que no les falte nada en la vida. A través de distintas acciones, los padres tratan de demostrar su amor y cariño hacia sus pequeños.

Es así como una imagen publicada en Instagram causó revuelo en distintos medios de comunicación y redes sociales, al mostrar a un padre vestido como la Mujer Maravilla sosteniendo la mano de su hija mientras caminaba por la calle.

Néstor Cáceres Santana, a quien le gusta practicar ciclismo y distintas actividades al aire libre, decidió acompañar a su menor hija a una fiesta de carnavales. Mientras ella vestía de cenicienta, él deseó cumplir su sueño de verlo vestido de su heroína favorita.

"Qué suerte tener un padre así"

En la imagen, se puede observar cómo la niña, disfrazada de Cenicienta, se encuentra feliz caminando de la mano de su padre, a quien no le importó los prejuicios de las demás personas que lo veían en la calle.

"Suerte ha tenido la nena de tener un padre muy buena onda sin miedo a los prejuicios que ha compartido con ella ese gran día de carnaval", se lee entre los comentarios más sobresalientes.

"¡Amor de padre!": reacciones a la imagen viral

Como era de esperar, los comentarios no tardaron en llegar y muchos seguidores de Néstor en su cuenta de Instagram brindaron su total apoyo y aplaudieron su acción de vestir como Mujer Maravilla para ver contenta a su hija en un día especial. Sin embargo, otras personas criticaron su forma de vestir y señalaron que solo usó a su hija para vestir como mujer.

"Porque no tiene complejos guardados y haría lo que sea por amor a su hija", "la niña está feliz es lo que importa, tiene al mejor papá", "qué suerte tienen algunos niños cuando sus padres participan en disfraces de carnavales o en un trabajo para la escuela, hay padre que no les gusta hacer eso, felicito a este padre", "es un caballero que no le importa el qué dirán", "hermosa y él tremenda Amazona, todo por nuestras hijas", "solo lo hace porque su hijita adora la a la Mujer Maravilla. Y a falta de la figura femenina que sería su madre. Él la complace y se coloca ese disfraz y listo. El amor de padre es maravilloso", fueron algunas de las reacciones de los seguidores.

Para algunos, el padre usa a su pequeña de pretexto para "vestirse de mujer" o simplemente podría haber elegido personajes masculinos para llevar en el carnaval.