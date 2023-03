"Mi ídolo, vale oro": Joven muestra con orgullo a su padre con discapacidad

31/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Los padres siempre están dispuestos a todo con tal de garantizar el bienestar de su familia, en especial la de sus hijos. Muchos superan sus límites para que no les falte nada a sus engreídos de casa.

Es así como un video conmovió a todos en las redes sociales al conocer la historia de Llarii Gómez, una joven que mostró orgullosa a su padre, quien, a pesar de no tener manos, trabaja como albañil para llevar un ingreso económico a casa.

"No hay muros que puedan contra él"

Llari Gómez subió en TikTok un video titulado "Mi grande orgullo, mi padre", donde su padre demuestra que no hay límites que puedan detener sus ganas de trabajar en Acapulco, Guerrero, en México. Al señor se le ve realizando labores que requieren dedicación, esfuerzo, resistencia, paciencia y mucha responsabilidad. Poco a poco, el padre de familia va cargando unos ladrillos con gran dedicación y esfuerzo, pero sin dificultades.

La joven cuenta que su padre no se acompleja por su discapacidad y sube videos en su cuenta de TikTok donde se le ve al señor Gómez cocinando, manejando, cosiendo y hasta construyendo. Según relata su hija, hace 16 años el hombre tuvo un accidente eléctrico, lo que le provocó la amputación de sus extremidades superiores.

"Un ejemplo de superación": reacciones de seguidores

Como era de esperar, la historia se convirtió en un ejemplo de inspiración por su tenacidad y perseverancia. Muchas personas usuarias de la plataforma china, TikTok, no dudaron en dejar sus comentarios en el video que se volvió viral y rebotó en distintas redes sociales.

"Esas son ganas de salir adelante", "y muchos nos quejamos con nuestra situación, no agradecemos los privilegios que nos tocó", "gracias a TikTok he visto casos de personas con muchas ganas para salir adelantes y me motivan a no rendirme. Saludos desde Colombia", "mis respetos para esta persona magnífica", "mi respeto y admiración para ese compa desde Chicago", "es un ser trabajador, no importando las condiciones", "es todo un guerrero, me quitó el sombrero ante él", "tienes un padre que vale oro", "no sé quién sea, pero me siento orgulloso y tengo admiración por este hombre", comentaron mientras elogiaban la labor del señor Gómez en el video.

La joven se mostró agradecida por la ayuda económica y laboral que le ofrecieron varios usuarios de TikTok a su papá y explicó que compartió la historia para que otras personas "hagan conciencia" de cómo pueden aprovechar la vida sin importar los problemas o adversidades.