26/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Cuando llega el primer día de clases de los niños, muchos padres se esfuerzan porque sea el mejor del inicio escolar de sus vidas, y ayudan para que no tengan miedo al momento de ingresar. Algunos se quedan hasta la salida por si sus pequeños desean ir a casa antes, otros hasta faltan al trabajo por andar pendientes de ellos y algunos tratan de interactuar y verse más involucrados en las actividades escolares. Es así como el video compartido por @aareel1 en la plataforma de TikTok causó sensación al mostrar a un padre acompañar a su hijo en un desfile de disfraces.

El hermoso gesto del padre, vestido de Geppetto causó ternura entre los seguidores de TikTok, al no solo ir disfrazado sino también jugar con su pequeño, quien estaba vestido de Pinocho. El padre comienza a mover a su hijo, simulando ser el dueño de la marioneta como en el clásico infantil.

"Qué niño afortunado"

El video que actualmente cuenta con 848 mil me gustas y más de 5 mil comentarios, ha causado revuelo entre los seguidores de la cuenta de TikTok, quienes no dudaron en comentar el gesto enternecedor del padre hacia su hijo.

Entre los comentarios se aprecia el elogio hacia el padre que no le importó nada y buscó la forma de compartir un agradable momento con su hijo en la escuela. Además, algunos usuarios de la plataforma china expresaron algunas anécdotas que tuvieron durante su infancia y aplaudieron el gesto de todos los padres por hacer que sus pequeños siempre sientan su amor y no dejarlos solos en el camino de su formación.

"¿Por qué me dieron ganas de llorar?", "a eso le llamo privilegios, que niño más afortunado", "me di cuenta de lo mucho que quería tener un papá", "el video más bonito que me he encontrado en TikTok", "tal vez mi papá no fue así conmigo, pero yo seré así con mis hijos", "y me di cuenta lo mucho que hubiera y quiero un papá presente", "jamás pasé eso en mi infancia, ahora mi hijo tiene un gran padre y una gran madre que luchan para verlo feliz y sonriendo, mi sueño se está haciendo realidad", "tuve un papá y un padrastro y ninguno hizo un buen papel, jamás he sentido el amor de un padre", "no le falta nada al niño, lo tiene todo, él ya ganó", se lee entre los comentarios de los seguidores del clip.