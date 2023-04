¡Sin remordimientos! Joven causa polémica al revelar que fue expulsada de su universidad por tener OnlyFans

01/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

El video publicado por la australiana Sarah Button causó polémica en las redes sociales como TikTok, por revelar que la universidad donde estudiaba la expulsó tras conocer que tenía una cuenta de OnlyFans, donde subía imágenes eróticas.

"Me pidieron que dejara mi carrera debido a mi imagen profesional", comentó la joven. Luego manifestó que le pidieron irse de la escuela de leyes por publicar fotos en ropa interior y también señaló que perdió 50 mil dólares de matrícula y otras tarifas realizadas en su casa de estudios.

La joven, que cuenta con más de 124 mil seguidores en redes sociales, afirmó que se acercaba el momento de las prácticas en las que se les asignan bufetes jurídicos, necesarias para el siguiente curso académico, cuando la llamaron al edificio de administración.

Luego, indicó que consideraba que un profesor de su universidad fue quien la reconoció y la reportó. Pese a que ya estaba cerca de iniciar sus prácticas, la institución le dijo a la joven que podía solicitar nuevamente la continuación de su título, sin embargo, tendría que cambiar "los temas" del contenido que maneja en línea.

"Aprendo mucho sobre mí misma cada día explorando mi cuerpo y mi mente, y las mentes de las personas con las que hablo a través de la página", acotó mientras explicaba su caso en redes.

Pese a las complicaciones que tuvo con la universidad, la joven Button no se arrepiente de su actividad digital y dejó en claro que seguirá con esa dinámica para poder tener ingresos económicos que la ayuden a solventar sus gastos.

"Compré mi propia casa y mantengo a mis hermanos menores y padres, lo cual es increíblemente enriquecedor para mí, y estoy más que agradecida", resaltó la joven australiana.

Seguidores reaccionan al video

"Te juzgan por crear contenido para adultos y al mismo tiempo te quitan lo que podría ser una salida. Haz que tenga sentido", "maldición, eso es una locura, es casi como si las acciones tuvieran consecuencias", "para ser justos, nos advirtieron de niños y luego de adultos, sobre el tipo de huella digital que dejamos y dependiendo del campo en el que te metiste", "conocí a alguien que no fue aceptado en la universidad debido a su biografía de Twitter", "yo personalmente, solo me aseguro de tener siempre la razón cuando publico algo para no tener ese problema", son algunas de las reacciones de sus seguidores en TikTok.

A pesar de que la joven tuvo muestras de apoyo, también aparecieron personas que criticaron su actitud frente a la expulsión y señalaron que debió dedicarse a estudiar y no a perder el tiempo en cosas que no la beneficiarán y será mal vista.