¡Insólito! Profesora es tendencia en redes por sorprender a sus alumnos con sellos de Messi

01/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Una publicación en Twitter causó revuelo en las redes sociales, por mostrar cómo una profesora argentina revisaba las tareas de sus alumnos con peculiares sellos.

La maestra optó por un original método para calificar y dejar de lado los números. En la imagen publicada por @hibisss se describe: "La maestra de mi sobrino en vez de corregir o ponerle alguna carita en el cuaderno, le pone un sello de Messi con la copa, me parece maravilloso".

El peculiar sello era de la foto del capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, la cual fue sumamente difundida, dándole un beso a la Copa Mundial de fútbol tras la consagración como los mejores del mundo.

La maestra de mi sobrino en vez de corregir o ponerle alguna carita en el cuaderno, le pone un sello de MESSI CON LA COPA, me parece maravilloso. pic.twitter.com/vyYxE4AFeF — Ivy (meet me at midnight) ⭐⭐⭐🇦🇷 (@hibisss) March 21, 2023

Seguidores reaccionan

El tweet se volvió viral en la red social ya que alcanzó las 441,8 mil visualizaciones, 30,3 mil me gusta, 754 retweets y 180 citas en solo un día. Además, los comentarios no tardaron en llegar señalando su admiración por el '10' de Argentina.

"Un país destinado a ganar la 4taaaa", "yo me mandé a hacer el del meme "MESSIRVE" y no puedo esperar a que me llegue necesito sellar todas sus carpetas" o "nah nah nah dónde es esa escuela???? La quiero mandar con esa maestra del bien", "¿qué hacemos que no estamos corrigiendo así? Si lo hacen mal cara de Mbappé", "eso es tener total vocación por lo que hace, piensa un montón en los niños, amo", "que hermoso momento para ser profesora", son algunas de las reacciones de las personas en Twitter.

¿El futuro de Lionel Messi?

Lionel Messi, considerado por muchos el mejor futbolista de la historia, culminará su vínculo con el París Saint-Germain el 30 de junio del presente año, y hasta el momento no se ha informado sobre alguna posible renovación de su contrato, por lo que el 10 podría llegar a un acuerdo con otro club para su próximo fichaje.

Una de las posibilidades pasa por volver a vestirse de azulgrana y jugar en el Camp Nou. Según la revista Don Balón, la condición de Lionel Messi para volver a Barcelona tiene que ver con la continuidad de Joan Laporta. El actual presidente fue elegido por los socios hace dos años, y el actual campeón del mundo no le perdona lo sucedido en el verano de 2021, cuando se vio obligado a abandonar Cataluña.

A Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, habló sobre las negociaciones que tiene el club con el crack argentino, y respondió "Ojalá volviera para ayudarnos. Es el mejor jugador del mundo y de la historia".