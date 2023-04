SJM: Limpiaparabrisas amenaza con martillo a conductor que se negó a recibir sus servicios

09/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Un nuevo ataque de un limpiaparabrisas salió a la luz en TikTok. Un sujeto amenazó con un martillo a un conductor que se negó a recibir sus servicios. La escalofriante escena ocurrió en el cruce de las avenidas Alipio Ponce con Pedro Miotta, en el distrito de San Juan de Miraflores.

Limpiaparabrisas amenaza con martillo a conductor

Un limpiaparabrisas estalló en ira contra un conductor que se negó a que limpiara su vehículo. La negativa desató la furia del sujeto, cuya identidad aún se desconoce, quien estuvo a punto de atacar al automovilista con un martillo.

En las imágenes publicadas por el usuario de TikTok Julián Pérez se logra observar que el limpiaparabrisas abre la puerta del vehículo y amenaza al conductor con romperle las lunas del carro con un martillo.

A pesar de este aterrador momento, el conductor y su copiloto supieron manejar la situación, pese a que el sujeto estaba incontrolable. En medio de los gritos, el limpiaparabrisas cierra la puerta fuertemente y se va como si nada hubiera pasado.

El video, compartido con el texto "Todo por no dejar que le limpien el parabrisas", ya suma más de 4 millones de visualizaciones y casi 94.000 me gusta. Las aterradoras e indignantes imágenes desataron la furia de los cibernautas, quienes exigieron mayor seguridad a las autoridades para que este tipo de incidentes no se vuelvan a repetir.

"Ya las autoridades deberían de hacer algo, ya son muchas ocasiones", "Esperemos que este año cambie eso", "Esto se tiene que acabar, todos debemos unirnos", "¿Las municipalidades tienen cámaras por las puras?", "No permitamos más esos actos. La unión hace la fuerza y no es obligación darles dinero", fueron algunos comentarios.

Otro caso similar

La semana pasada, un limpiaparabrisas, identificado como José Alberto Girón Holder, fue detenido luego de asesinar a un conductor que se negó a recibir sus servicios. Los hechos se registraron en el Cercado de Lima. El criminal es un migrante originario de Venezuela.

De acuerdo con las autoridades, ante la negativa del conductor, Girón Holder roció agua con detergente en el parabrisas, lo que provocó que la víctima bajara del auto para reclamarle. Fue entonces que el asesino lo apuñaló con una tijera a la altura del corazón, atravesando también un pulmón.

La víctima, Gian Marco Caro Núñez, de 30 años, fue trasladado hasta el hospital de Emergencias Grau; sin embargo, los médicos no pudieron salvar su vida debido a la gravedad de las heridas.