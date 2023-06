¡Soldado caído! Joven se viste de oso para sorprender a su novia y lo encuentra con otro

Le rompieron del corazón. Un joven se ha viralizado en redes sociales después de recibir un fuerte impacto al ver a su novia con otros hombre, esto tras disfrazarse de oso para darle una sorpresa, pero parece que el sorprendido terminó siendo él.

El video que ha sido publicado en varias redes sociales como Youtube y Tiktok, muestra como un joven llegó a centro comercial usando un disfraz de oso pegado al cuerpo, además de una cabeza del animal que se quitó al momento de ver su novia. Lo que no se esperaba es que ella estaba con otro joven, quien la estaba abrazando por la cintura mientras veían cosas en una tienda.

Después que el joven se diera cuenta del engaño de su novia, solo atinó a volver a colocarse la cabeza del disfraz y dar media vuelta. Lo que nadie esperaba es que la fémina lo empezó a perseguir y hasta intentó de detenerlo, pero no tuvo éxito, ya que el joven la rechazó en todo momento.

El video se volvió viral rápidamente en Youtube, ya que hasta el momento supera las 150 mil visualizaciones, 400 comentarios y 4 mil 'me gusta'.

En este sentido, los internautas no tardaron en dejar sus comentarios sobre el video y muchos de ellos destacaron el accionar del joven frente a tal suceso.

"Y así es como el hombre pierde el lado romántico y tierno", "No solo los hombres son infieles, hay gente que no se da cuenta ee el maravilloso hombre eue encontró y desperdicia su oportunidad", "La reacción del chico me parece la mas desente, no te vas a partirsela al otro vato ni a reclamar nada", se lee en los comentarios del video.