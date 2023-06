¡Que viva la soltería! Mujer celebra su divorcio con una gran fiesta

19/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Ante un reciente divorcio, muchas parejas se encuentran deprimidas por terminar una relación con la persona que creían sería el "amor de su vida"; sin embargo, la mujer del video que se volvió tendencia en redes sociales, causó la sorpresa de todos al celebrar la ruptura con su exesposo.

"Las mujeres no lloran, facturan"

El video compartido en la famosa plataforma asiática de TikTok, se ve el preciso momento en que una mujer celebra 'a lo grande' su reciente divorcio, con decoraciones de color negro, vasos con frases muy peculiares como "te quedó grande la yegua", "las mujeres ya no lloran, facturan", "hacer al amor con otro", que causó más de una sonrisa de sus invitados.

Asimismo, en otra escena se ve cómo lanza dardos a una imagen de su exesposo y casi al finalizar el clip de 42 segundos de duración, pisa con toda su fuerza una piñata con la cara de la persona que consideró pasaría toda su vida.

Una fiesta original

Con gran alegría, la mujer no duda en sacar a relucir sus mejores pasos en la pista de baile y dejar entrever que "tomó la mejor decisión al separarse de su esposo". Algunos seguidores de la cuenta de TikTok, manifestaron que quizás se debió a alguna infidelidad o incompatibilidades en sus personalidades.

¡Conny es libre!, se lee al inicio, en un cartel y señalando que la fiesta fue organizada por la sobrina de la mujer para que todos sepan que ahora está soltera.

¿Qué dijeron los usuarios?

Como era de esperarse, el video se volvió viral y generó miles de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena y en señalar que "era mejor alejarse de personas que no aportan nada bueno en sus vidas". Otros quedaron con la intriga de saber las causas de su divorcio.

"Ahora ya no quiero que me inviten a una boda, ahora quiero que me inviten a un divorcio", "tengo ganas de un divorcio y no de una boda", "todavía ni me caso y ya me dieron ganas de divorciarme", "dicen que el duelo se lleva por dentro, lo demás es apariencia social", "qué bonito que ayuden a su tía a pasar de forma más positiva y alegre una separación", "las menos rencorosas", "se desahogó y en compañía de las personas que la quieren y la apoyan en ese momento complicado", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

De esta manera, el video que logró acumular 6 mil reproducciones, causó opiniones divididas al ver cómo una señora decidió celebrar su divorcio con una gran fiesta al lado de sus amigos y familiares.