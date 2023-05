"Somos víctimas del tráfico": Jóvenes sorprenden con curioso letrero tras llegar tarde a clase

24/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

El tráfico en las calles ha ocasionado que muchos de nosotros no lleguemos a tiempo a nuestro destino y para poder pasar desapercibidos buscamos la excusa perfecta para que no seamos resondrados. Es así como un video compartido en la famosa plataforma asiática de TikTok, generó el asombro de muchos de sus seguidores por la peculiar forma de llamar la atención de un profesor para que los jóvenes puedan ingresar al aula por llegar tarde.

Buscaron la excusa perfecta

En el material audiovisual se ve el preciso momento en que un grupo de jóvenes están sentados atentos a su clase, pero luego se percatan que otros de sus compañeros se encuentran afuera del aula porque llegaron tarde y por ello no lograron ingresar.

Para poder llamar la atención de su profesor, los chicos que llegaron tarde levantan un letrero con un peculiar mensaje: "Somos víctimas del tráfico", lo cual sacó más de una sonrisa de todos los presentes en el lugar.

También indicaron en el video que los jóvenes buscaban la forma de conmover el corazón de su maestro para poder ingresar porque anteriormente ya habían perdido un examen y no querían bajar sus calificaciones.

¿Cómo reaccionaron los seguidores en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia y generó cientos de comentarios de personas que tomaron con buen humor la escena protagonizada por un grupo de jóvenes que buscaban la forma de conmover a su profesor para ingresar al aula, a pesar de llegar tarde.

"Bailo por todos los que somos víctimas del tráfico", "por el tráfico es que tienes que salir dos horas antes", "todos alguna vez hemos sido víctimas del tráfico, injusticia no dejarlos entrar", "me pasaba igual o en la entrada el poli no estaba y mi salón hasta el final de toda la escuela", "el tráfico me afectaba para llegar temprano viviendo a la esquina del colegio", "ya sé que decir cuando me atrase al trabajo", "yo también pase por eso y encontraba injusto que me dejaran afuera por llegar unos minutos tarde si al final tenía que pagar mensualidad completa", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

Además, aparecieron otros seguidores que criticaron la actitud de los jóvenes, manifestando que en vez de dar excusas deberían aprender a ordenar su tiempo y así lograr llegar temprano, no solo a sus clases, sino en cualquier otra actividad. "Mi profesor diría levantarse más temprano", "por el tráfico salgo 1 hora antes", comentaron otros.