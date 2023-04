"Yo pensé que todos pedían Sushi": Joven se sorprende al ver colas para el menú en exclusiva universidad

Bienvenida a la vida universitaria. Una estudiante de una exclusiva universidad se mostró sorprendida al ver la extensa cola que se formó en el comedor de su universidad, pues cientos de sus compañeros estaban formados para recibir menú. Ella documentó todo para sus redes sociales, pues subió el video a TikTok y se volvió viral.

La usuaria @fer.henderson fue la encargada de publicar el video que ha impresionado a miles de cibernautas que la siguen. Ella colocó en el título "Ok, pero porque nadie habla de la cola para el menú en la U Lima", mostrando una cara de sorpresa y confusión al mismo tiempo.

En el clip, Fer hace un paneo y muestra al menos 100 personas haciendo cola para recibir el menú, a lo que procedió a compararlo con la cola que se forma en el corredor. Luego empezó a recorrer la cola e iba mostrando a todas las personas que estaban en ella; para que finalmente llegue al comedor y mencione que "parecía un mar de gente".

Mientras estaba dentro del comedor, se dio cuenta que había mas gente aún, y tuvo que caminar entre todos para llegar hasta la cocina, que es donde los estudiantes reclaman su comida. Allí se puede observar que el menú consiste en tequeños como entrada, y de plato fuerte es puré con arroz y lo que parece ser adobo de pollo, acompañado de ensalada y un taper con fruta, que vendría a ser el postre.

El video se volvió viral rápidamente en la red social china TikTok, por que ya supera los 28 mil likes, además de acumular 200 mil visualizaciones. Por otro lado, los internautas no dudaron en dejar sus comentarios bromeando respecto al video.

"En Alas Peruanas había como cinco comedores, nunca había fila, pero tampoco hubo licenciatura", "Si vieras la de UNMSM", "Mi viejo me paga la u, pero no el menú", "Yo pensé que todos los de la última pedían su Rappi con Sushi", "Literal me demoro menos en ir hasta Magdalena comer mi menú y volver", "Hay cola hasta en el microondas", son algunos de los comentarios que se leen en el TikTok.