¡Sorprendente! Mujer defiende comer pollo crudo como parte de su dieta pese al riesgo de salmonella

23/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

¡De no creer! Una mujer que come carne cruda, incluidos pollo e hígado, ha defendido su dieta inusual en las redes sociales. Mimi Graff, o @feralfraulein, como se la conoce en TikTok, publica regularmente videos que muestran su dieta poco convencional, rica en carne cruda, e insiste en que nunca ha tenido problemas de salud, a pesar del riesgo de salmonella u otras enfermedades bacterianas.

En un video, Mimi compartió 'lo que como en un día' explicando: "Esto es lo que comí hoy en mi dieta de carne cruda. Así es como se ve típicamente mi refrigerador. (...) Me desperté con antojo de carne roja, así que decidí preparar mi bistec tartar exclusivo para el desayuno, aunque es mi cena favorita", acotó.

Junto con la carne cruda, también bebe huevos crudos agitados, y les dice a sus seguidores: "Simplemente rompen unos cuantos huevos en un frasco de vidrio y lo agitan, ¡agitar y tragar!".

Seguidores reaccionan a sus videos

Algunos de los seguidores de Mimi han expresado su preocupación por la seguridad de su dieta, y una persona comentó: "Puedes contraer E.Coli y salmonella comiendo carne cruda".

"No comas pollo crudo por favor, eso es muy peligroso", "comí pollo poco cocido y literalmente tuve escalofríos corporales, batidos, dolores de cabeza y más", "soy solo yo o vi miles de pequeños pelos en ese pollo crudo en el primer clip mira de cerca", "entonces, ¿conseguirás el pollo de Japón? Recuerdo cuando descubrí que por allá hay pollo crudo que no contiene salmonella", "no sé si estás bromeando, pero el pollo crudo puede ser muy peligroso", comentaron otros seguidores de TikTok.

Mimi se defiende de las críticas

Mimi, originaria de Estocolmo, Suecia, afirmó estar consciente del peligro y agregó en sus videos que nunca le ha pasado nada y que le gusta mucho más la carne en ese estado.

"La carne de res orgánica alimentada con pasto es generalmente el tipo de carne más segura para consumir cruda. Creo de todo corazón en las fuentes de alimentos de fuentes orgánicas y de alta calidad. (...) Como me encanta comer pollo crudo, me siento afortunado de vivir en un país con protocolos estrictos con respecto a la salmonella", manifestó en sus redes sociales.

"La controversia no es sorprendente ni molesta. Estoy muy agradecido por los miles de espectadores que he acumulado y sus comentarios que me hacen reír todos los días", comentó.

NHS se pronuncia

El Servicio Nacional de Salud (NHS) del Reino Unido indicó que "es importante preparar y cocinar los alimentos de manera segura. Cocinar la carne adecuadamente asegura que se eliminen las bacterias dañinas en la carne. Si la carne no se cocina completamente, estas bacterias pueden causar intoxicación alimentaria".