Mototaxista baleada por negarse a pagar cupo asegura que policía desestimó su denuncia: "El gerente tiene que pagar"

Una mototaxista que resultó herida de bala por no pagar cupo a extorsionadores afirmó que su denuncia fue desestimada por la policía de Manchay. El presidente de la organización de mototaxistas confirmó la versión de la transportista.

Los ataques y extorsiones contra los transportistas en nuestro país no se detienen. En la madrugada de este miércoles 30 de abril, una mototaxista fue baleada por un presunto extorsionador que se hizo pasar como pasajero en Manchay, ubicado en el distrito limeño de Pachacamac.

Según el testimonio de la víctima, dos sujetos la hicieron llegar hasta una zona descampada y uno de ellos disparó al menos siete veces contra la unidad. Una de las balas impactó contra la conductora, quien viajaba con su pequeña hija. A pesar del dolor y con las pocas fuerzas que le quedaban, manejó su mototaxi en busca de ayuda.

Sus compañeros de ruta le brindaron primeros auxilios hasta la llegada de los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP); sin embargo, al acudir a poner su respectiva denuncia tras ser víctima de un ataque armado, fue grande su indignación al escuchar a uno de los agentes que el hecho no hubiera pasado "si habría pagado" los cupos que los delincuentes exigían.

"¿Cómo pasó esto?, me preguntó el policía. Yo le dije 'por cupo, extorsión'. Ahí él me dice, 'el gerente tiene que pagar para que nada de esto hubiera pasado'. Lo miré, estaba con dolor y le dije que me dejaron ahí hasta que me pongan una ampolla para el dolor", indicó la víctima.