Mujer desempleada asegura comer una vez por semana para poder mantener a sus 6 gatos

19/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Una mujer desempleada, que radica en Londres, afirma que a veces solo puede pagar una comida a la semana en medio de la crisis del costo de vida, ya que gasta la mayor parte de su dinero en alimentar a sus gatos. Yasemn Kaptan, de 46 años, se ha estado saltando alimentos durante un año para mantener a sus 6 felinos.

¿Planea abandonar a sus gatos?

La mujer, residente en Tottenham, se niega a deshacerse de sus adorados gatos porque no sabe cómo ella o su pareja, Erdinc Hassain, de 46 años, que vive con esclerosis múltiple, se las arreglarían sin ellos. Así que vive con una sola comida a la semana. La única comida de Yasemn generalmente consiste en vegetales asados como pimientos, cebollas y ensalada.

"Cuando obtengo mi subsidio, se destina a arena para gatos, comida para gatos, galletas y leche especial, consume todo mi dinero. Solo puedo pagar mi factura telefónica", expresó.

Mujer come una vez por semana para mantener a sus gatos

"Mi pareja está preocupada por mí, pero ya me acostumbré. Estaré bien, las cosas mejorarán. No tengo dinero de sobra, pero no puedo dejar ir a los gatos. Han crecido con nosotros. Los tengo desde que eran unos bebes. Pagué mucho dinero para tenerlos. Realmente no sería justo dejarlos ir", continuó.

Yasemn Kaptan sufre de osteoporosis

Yasemn Kaptan consiguió sus gatos cuando trabajaba como personal shopper y podía cuidar cómodamente de sí misma y de los animales, además de pagar sus cuentas. Pero tuvo que dejar su trabajo en 2022 después de que le diagnosticaran osteoporosis, una condición de salud que debilita los huesos, haciéndolos frágiles y más propensos a romperse. Esto la ha dejado con menos dinero.

"Como una vez a la semana. Solo tomo té de menta o líquidos durante toda la semana. Si como, tiene que ser algo suave como yogur o verduras. Lloro cada dos días, estoy tratando de ser feliz conmigo mismo. Estoy cansada. Algunas semanas no estoy comiendo adecuadamente y solo tomo líquidos para seguir adelante", finalizó.

Yasemn Kaptan recibe una prestación mensual por discapacidad de US$ 400 debido a su osteoporosis, que se incluye en el alquiler y las facturas. Mientras cuida a su pareja, Erdinc Hassain, también recibe una asignación de US$ 69 a la semana, US$ 60 de los cuales gasta en sus mascotas. Su historia llega en medio de crecientes preocupaciones sobre el costo de vida, además de los precios de los alimentos y la energía.