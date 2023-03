Tiktoker causa polémica en redes sociales al nombrar "los peores platos del Perú"

21/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

El Perú es uno de los países que posee la mejor gastronomía y que ha sorprendido a muchos turistas. Sin embargo, un video de @grindo_marc causó revuelo en TikTok al señalar "10 peores platos peruanos" que enumeró Tasteatlas.

En el video se ve a Marc anticipar a sus seguidores de que la lista no fue elaborada por él y solo está pasando la voz. Luego comienza a analizar desde el último puesto al primero: escabeche de pollo, juanes, arroz tapado, cuy frito, pachamanca, solterito, sancochado, hígado encebollado, cau cau y tortilla de raya.

Seguidores reaccionan

El video ha generado controversia entre los seguidores de la cuenta de TikTok de @gringo_marc.

"¿El escabeche de pollo? Es delicioso. Pachamanca es increíble. Depende de quién lo haga. No todos saben hacerlo, será por eso", "el escabeche de pollo es delicioso el juene si es riquísimo y la pachamanca es increíble no sé porque son malas", "el juane es muy muy rico, no todos los peruanos los preparamos iguales, se lo nota en el color y sabor pero el juane es enserio muy rico", "el único de esos platos q no comería es el hígado encebollado, el juane lo paso, lo demás son manjar de dioses", comentaron algunos.

"Escabeche de pollo es riquísimo, el juane ay por dios es delicioso y el arroz tapado es mi plato favorito con platanito y huevito frito", "¿cómo que el cuy frito? Tremendo plato típico además de que el cuy te ayuda contra la anemia y el escabeche que es riquísimo", "los he probado todos, solo pondría a solterito e hígado encebollado, el resto son deliciosos, la tortilla de raya con su salsa criolla", "es feo si es que lo cocina uno que no sabe, varios de esos platos me encantan y algunos no porque nunca los probé", manifestaron otros seguidores.

Cada comentario realizado en el video que ha alcanzado más de 100.000 visualizaciones y cerca de 10.000 'me gusta', se nota que las personas tienen la gran extrañeza de que esa lista de platillos no sea consideradas ricas para algunos paladares internacionales.

Gastronomía peruana

La gastronomía peruana es la excusa ideal para recorrer Perú y conocer los platos que caracterizan a cada uno de sus lugares y regiones.

Su historia culinaria se remonta a la cultura inca con su variedad de papas, maíz y especias. Más tarde, los españoles introdujeron productos como uvas, aceitunas, pollo, carnes y lácteos y, finalmente, en el siglo XIX, con la inmigración llegaron las influencias asiáticas y también las italianas: la cocina peruana tiene todos esos matices y es reconocida por el delicado equilibrio de la fusión entre ellos.