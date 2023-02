Su esposo le fue infiel por más de tres años y decidió perdonarlo: "No es fácil renunciar a quien amas"

19/02/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Una singular historia. Alexandra Acevedo, una joven de 26 años, revisó el celular de su esposo y descubrió que le había sido infiel por más de tres años, pero decidió perdonarlo.

"Revisé su teléfono, lo que normalmente no hago, y encontré un mensaje redactado con algo como "¿por qué crees que ella se va a enterar?", declaró la mujer para Daily Mail. "Esa fue suficiente munición para enfrentarlo", añadió.

Cabe señalar que, cuando Acevedo se enteró de que su esposo tenía una relación con otra persona, discutieron y se separaron, debido a la traición que cometió y la falta de compromiso que tuvo. Tras ello, el hombre comenzó a descuidar su salud, a beber y apostar.

Meses después, decidió ir a terapia, seguir un tratamiento para su adicción al alcohol y pedirle perdón a su esposa. Ante el cambio de actitud y comportamiento de su esposo, Alexandra le dio una segunda oportunidad.

"No quería abandonarlo en su momento más oscuro porque siempre ha sido un gran padre y esposo y no tengo grandes quejas sobre él o nuestro matrimonio en general", explicó. "Cuando me enteré del alcohol y la aventura, me sorprendió y me puso en perspectiva que él realmente necesitaba a alguien", manifestó la estadounidense.

Tras ello, Alexandra indicó que "no es fácil renunciar" a la persona que amas y que continuará compartiendo su vida con su esposo.

"He visto este lado de mi esposo que nunca antes había visto. El amor tiene que estar ahí, no es un sentimiento fugaz, es una elección que haces todos los días y cuando dejas de elegir amar a alguien, es fácil renunciar a esa persona. La persona que ha tenido la aventura también tiene que estar dispuesta a compartir la verdad sobre todo en la vida", señaló la mujer.

Es preciso indicar que, Alexandra Acevedo contó acerca de la decisión que tomó de perdonar a su esposo que le fue infiel por tres años, a través de las redes sociales. Varios usuarios apoyaron a la joven en querer continuar con su relación, mientras otros se manifestaron en contra.