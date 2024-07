Suegra 'EXPLOTA' contra nuera por ver bailar a su hijo como 'mandilón' en su boda

Las redes sociales nos vuelven a sorprender con un polémico video, donde una suegra reaccionó de forma insólita al ver que su hijo ingresaba a su boda como "un mandilón", mientras que su nuera lucía un bello vestido de novia.

Muchas parejas hacen todo lo posible para dar a conocer su amor ante todos y cuando llega el momento de unir sus vidas para siempre en el altar no dudan en ser ingeniosos en la ceremonia y la hora del baile delante de todos sus invitados, entre amigos y familiares.

En el material audiovisual, de solo 36 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una pareja está celebrando su boda y qué mejor con la popular canción de Banda Machos, 'El Mandilón'.

Es así como la novia, Dayana Silverio, espera la entrada triunfal de su pareja, quien luce un mandil, sostiene una escoba y carga a su pequeño hijo sin tomar en cuenta que su madre estaría a punto de 'explotar' por su peculiar look.

De pronto la madre del joven corre desesperadamente hacia él en la pista de baile y procede a quitarle todos sus implementos para dárselos de forma inmediata a su nuera, quien con rostro de incomodidad los recibe, especialmente a su "retoño".

La joven esperaba que su boda sea el más día más feliz de su vida, pero la explosiva reacción de su suegra, arruinó su gran momento al lado de su novio.

"Mi suegra se molestó por ver a su hijo de mandilón, yo me molesté porque no supo aceptar mis tradiciones, pero no me importó, mi esposo se divirtió y yo también", comentó la mujer.