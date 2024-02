¡Por no tener dinero! Novia es atacada con pintura el día de su boda por su propia suegra

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y polémicos, como el compartido en X (antes Twitter), al ver cómo una suegra no dudó en contratar a alguien para que ataque a la novia de su hijo en el mismo día de su boda porque no la consideraba la mujer ideal para que se case con su hijo por su falta de dinero.

Muchas mujeres esperan que el día de su boda sea el más perfecto de todos, desde la lista de invitados hasta el banquete que se dará en la ceremonia, porque unirán sus vidas al hombre que logró conquistar sus corazones.

Según medios mexicanos, una pareja se conocieron, se enamoraron y eventualmente decidieron casarse, pero no contaban con que la familia de él se opondría incluso con violencia.

Los hechos ocurrieron en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, ubicada entre las calles Aconchi y Campeche, en la exclusiva colonia de Villa California, cuando, dos miembros de la familia del novio le arrojaron pintura roja a la novia, identificada como Alexandra; mientras que el tercero grababa.

Según narró la cuenta de @fulanodeobregon, la familia del novio despreciaba a la novia porque no tenía dinero y ellos querían que el joven se casara con una mujer rica que pueda solventar cada uno de sus caprichos. Presuntamente, la familia, dueña de una funeraria de Ciudad Obregón, envió amenazas de muerte e incluso intentó comprar a la joven con un cheque en blanco entregado por el hermano menor del novio.

El resto de invitados se preocupó por la situación y al ver el vestido manchado de rojo, pero no esperaban que las cosas se intensificaran, ya que llegó la policía hasta el lugar, presuntamente por parte de la familia del novio para llevárselo detenido.

Sin embargo, a pesar de los intentos de arruinar la ceremonia, la novia no dio su brazo a torcer y con gran calma se cambió el vestido y apareció con uno de color dorado para poder lograr casarse con el hombre de su vida e irse de luna de miel.

Como era de esperarse, la historia se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que lamentaron que la familia política de la novia realizara todos esos actos vandálicos contra ella porque la consideraban de bajo nivel en comparación a ellos.

Por otro lado, algunos usuarios no dudaron en contar sus propias experiencias con sus respectivas suegras, asegurando que ellas también tienen problemas e interfieren en su relación.

"Tan bonita, no te hubieras casado; huye de esa familia, ya viste que son capaces de todo", "insisto, todos tienen caras largas y cero emoción", "ojalá vivan lejos de ellos", "cuando no las suegras haciéndote la vida imposible", "hay gente loca en esta vida", "¿y el novio por qué no le da su lugar?", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas.