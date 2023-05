¡Te extraño, papá! Quinceañera bailó el vals con la foto de su papá fallecido

26/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Las redes sociales nos sorprenden una vez más con una conmovedora escena donde una quinceañera es la protagonista. En la publicación compartida en su cuenta de Facebook, Niurka sorprendió en su fiesta por no dejar pasar la oportunidad de bailar el famoso 'Tiempo de vals' con su padre fallecido.

"Lo extraño mucho"

En las fotografías compartidas, la joven decidió llevar la fotografía de su papá, quien falleció hace cuatro años, al homenaje que le preparó sus familiares para celebrar sus 15 años, en el Asentamiento Fortaleza de la ciudad de Ypané.

Según detalló, su padre falleció debido a una neumonía, por lo cual no puede estar en uno de los momentos más especiales de su vida. Sin embargo, ella consideró adecuado que, si bien es cierto que aún perdura en sus recuerdos y su corazón, debería demostrar a todos que él también estará en cada uno de sus logros, al menos en fotografías.

Lloraba una semana antes de su fiesta de quinceaños

Su madre, Norma, señaló que su hija Niurka pasó llorando desde una semana antes de su cumpleaños, porque su mayor deseo era compartir con su papá esa fecha tan importante.

"Yo le armé la decoración con mis propias manos", señaló su mamá. Durante la fiesta, todos los asistentes, entre amigos y familiares, se mostraron conmovidos por la emotiva escena.

"Es un ángel que te cuida desde el cielo": Reacciones al video

Como era de esperarse, la publicación se volvió tendencia y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir el tierno gesto de la joven quinceañera por no olvidarse de su padre, quien aunque no esté presente en vida, "siempre la apoyará desde el cielo".

"¿Se puede traer del cielo?", "los que aún tengan a sus papás vivos, aprécienlos y quiéranlos mucho", "afortunadas las que los tengan vivos", "abriste dos heridas muy grandes una de hace 2 años y la otra hace 5 meses lo extraño mucho", "Wooo que lindo yo recuerdo que mi papá murió hace 7 años", "eres afortunada de tener a tu mamá aún con vida, y tu papá siempre estará velando por ti desde el cielo, nunca lo olvides", "él siempre te cuidará desde arriba, bendiciones", "atesora cada uno de los momentos compartidos con él", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en Facebook.

Asimismo, otros usuarios de las redes sociales aprovecharon en contar sus más conmovedoras anécdotas vividas junto a sus padres y recordar el valor de apreciar a tus seres queridos en vida.