¡No respeta a nadie! Perrito orina el vestido de quinceañera en plena ceremonia

24/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

No cabe duda que la fiesta de quince años es uno de los eventos más importantes de una adolescente. Por ello, se toman las mayores previsiones para que el evento salga perfecto. Sin embargo, el reciente caso engloba a una muchacha que sufrió las travesuras de un perrito. El canino orinó el vestido de la quinceañera en plena ceremonia.

Así es, el peludito aprovechó una desatención de la muchacha y meó encima de su indumentaria. La referida conoció las acciones del canino porque una de los presentes grabó el momento.

En las imágenes compartidas en TikTok, se evidenció que la fémina se encontraba en una sesión de fotos con los invitados a su fiesta de cumpleaños. En esa línea, el amigo de cuatro patas abandonó la escena con total naturalidad.

Reacciones de los cibernautas

Viralizado el caso, miles de personas reaccionaron satíricamente ante el caso. A detalle, resaltaron el descaro del canino para concretar su travesura sin ser castigado. Asimismo, decenas de cibernautas reclamaron a la persona que grabó el momento; puesto que no espantó a firulais.

Por otra parte, decenas de internautas mencionaron que el perrito solo quería darle la bendición a la quinceañera en esta importante fecha.

Asimismo, lamentaron que el vestido de la muchacha fuera ensuciado de esa manera; puesto que era bastante elegante.

Más de 2 millones de reproducciones

Numéricamente, el corto tiene, por el momento, más de 2 millones de reproducciones, 261 mil likes, 1419 comentarios y 26 mil compartidas.

Asimismo, los textos destacados son los siguientes: "Creo que no le costaba nada a la persona que grababa espantar al perrito", "Existe la patadita de la suerte, pero también la meadita de la suerte", "Se queda el dicho de solo me falta que me mee un perro", "Literal sólo me falta eso", "Me muero", "Marcó territorio", "Ahora no van a permitir el acceso de firulais en los quinceañeros", "Para dejar rastro", "Ahora estarás bien bendecida", "Es de buena suerte", "Ya le perteneces jaja".

Otro perrito es tendencia

¡Lo atraparon! Los perritos son denominados como el mejor amigo del hombre y en muchas ocasiones, nos regalan momentos graciosos que, a más de uno, le produce ternura y este es el caso de un can que dejó un curioso momento, al ser intervenido por un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP) en plena vía pública.

Esa es la historia de un animalito de cuatro patas, que fue compartido por el usuario Jean Paul Baluarte (@jeanpaulbaluarte), quien compartió en TikTok un video en el que se ve como el efectivo le ordena a ponerse en la pared para ser revisado y descartar algún objeto "sospechoso" en su cuerpo.