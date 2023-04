"Tienen un gran corazón": Un grupo de jóvenes decidió dar una sorpresa a una vendedora ambulante

18/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En TikTok descubrimos cientos de videos donde se muestra retos virales, viajes, bailes, rutinas de ejercicios, así como sorpresas realizadas a nuestros familiares. Sin embargo, el video publicado por la cuenta de @srta_grecia dejó conmovido a más de un seguidor de la plataforma china.

En el clip se aprecia cómo un grupo de jóvenes trabajadores se acercan a una mujer que trabaja en las calles como vendedora ambulante y llevan en sus manos una torta para luego comenzar a cantarle "Feliz cumpleaños". Los transeúntes que se encontraban cerca no dudaron en acercarse y unirse al noble gesto de saludarla por ser un día especial para ella.

En el material audiovisual se describe "Tal vez para todos sea algo simple, pero ella lo va a recordar siempre", haciendo hincapié a que así es como se demuestra la solidaridad y los buenos valores que existen en el país, según comentaron algunos de los seguidores de la cuenta de TikTok.

Seguidores reaccionan al video viral

Como era de esperarse, el clip pronto se volvió tendencia en distintos medios de comunicación y redes sociales, y generó cientos de comentarios de los usuarios que siguen la cuenta de TikTok.

"Qué lindo con la señito, habla muy bien del personal de su empresa", "aún tengo fe en este mundo", "por estas cosas quién no cree en las buenas personas", "qué hermosísimo gesto y que locura de gente que participa, bendiciones", "qué hermoso gesto, Diosito jamás olvida a las personas buenas", "no todo es malo, gracias a Dios", "todavía hay bondad en la humanidad", "no es algo simple, es un gran gesto de cariño y aprecio", "momentos únicos, son las acciones que demuestran que hay gente con buen corazón", fueron algunas de las reacciones de las personas que aplaudieron el noble gesto de estos trabajadores.

Asimismo, muchas personas indicaron que era bueno ver que aún existen quienes aprecian el trabajo arduo que realizan algunos para poder llevar un dinero extra a casa para que puedan solventar sus gastos. Además, indicaron que es importante que los padres inculquen desde pequeños a sus hijos los buenos valores y que siempre se debe respetar a todos sin importar su estatus o condición económica.

"Nunca dejen esos detalles de lado", "bendiciones, son esperanza en medio de tanta maldad", "gestos que realmente te llenan el alma", "en verdad casi lloro", "fe en la humanidad restaurada", "existen personas buenas en Arequipa", acotaron otros.