TikTok: Mujer encuentra una rata en su casa y encuentra una rara forma de sacarla

13/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Un video se volvió viral en la red social china, Tiktok, pues muestra que una mujer encontró un rata en lo que parece ser su baño, pero al parecer le tenía tanto miedo que encontró una particular forma de sacarla. Literalmente utilizó agua para sacarla, pero no de la forma convencional, sino que se le ocurrió una particular estrategia, y aquí te la contamos.

El video empieza en lo que parece ser el baño de la mujer, donde se aprecia que ella está gritando e intentando sacar a la rata con una escoba. Lo extraño fue ver varios paquetes de agua en la entrada de la puerta, pero estas estaban sellados, ¿Entonces para que servían?

Así sacó la mujer a la rata de su casa

Resulta que la mujer había formado un curioso camino con varios paquetes y bidones de agua, que conducían desde su baño, hasta la puerta que da a la calle. En el video se puede ver que ella usó al menos 50 paquetes de agua para formar este camino por donde el roedor finalmente salió.

Se puede apreciar que ella lo empuja con una escoba para que salga del baño, y el roedor toma el camino que la mujer preparó especialmente para él, mientras tanto ella sale de la habitación de baño y con la misma escoba lo sigue empujando a través de todo el camino hasta que finalmente logra sacarlo de su casa.

Usuarios reaccionan a su creatividad

La reacción de los usuarios no se hizo esperar en los comentarios, pues varios de ellos felicitaron a la usuaria por su ingenio y creatividad para sacar a la rata de su casa.

"Cómo sacar a una rata de tu casa con agua,nadie lo acertaría", "Buena idea Pero la gente normal no tiene 400 paquetes de botellas en casa", "Anotado: comprar 50 packs de agua", "Podrán cuestionar mis métodos, pero jamás mis resultados", "Me preocupa la cantidad de botellas de agua que tiene esta señora en casa", fueron varios de los graciosos comentarios que las personas dejaron.

Cabe resaltar que el video se volvió viral en TikTok, pues al momento de escrito este artículo, ya suma mas de 2.5 millones de likes, y más de 53 millones de visualizaciones. Sin duda los videos de ratones, gatos o perros son una ventana para la viralidad en estos tiempos de redes sociales con videos cortos, como lo son TikTok o los reels de Instagram.