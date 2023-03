Una madre se muestra indignada porque los profesores de su hija califican de obsceno su dibujo

11/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Sierra Carter mostró en TikTok un video viral aclarando que se encontraba indignada por los comentarios y calificativos que dieron unos maestros al curioso dibujo de su hija de 11 años, titulado "Piggie". La pequeña dibujó un cerdito rosado y le agregó una corbata que llamó la atención de su colegio y de los usuarios de esta plataforma social.

La maestra y el trabajador social del colegio mostraron a la madre el diseño y le explicaron el por qué era ofensivo y obsceno. Si bien parece bastante inocente, Carter dice que la preocupación de la maestra era que la corbata de moño se parecía a los genitales masculinos. Al revisar el dibujo con detenimiento, la madre se indignó al ver que era solo una corbata. "¿Me estás tomando el pelo? Es una corbata", expresó indignada.

Según Carter, el director recomendó que su hija describiera su dibujo, por lo que cuando se reunió con él para explicarle que solo era una corbata de moño, él respondió: "Una corbata de moño es un lazo".

Además, Sierra Carter comentó en redes sociales que ver el dibujo de su pequeña en doble sentido, ya estaba fuera de sus manos y no era su problema. Ella solo apoya el talento artístico de su hija, quien realizó el dibujo sin ninguna mala intención.

Según contó la madre, el director le dijo que su hija no recibiría un informe esta vez, pero que el dibujo sí se pondría en una carpeta en caso de que surgieran "incidentes futuros en los que ella se comportara de forma inapropiada".

Usuarios la apoyan

Algunos usuarios de TikTok no dudaron en comentar el video viral señalando que los del problema son el colegio al generar un conflicto sin fundamento.

"¡Oh, por favor envíelo a una empresa para hacer un juguete de peluche! ¡Es adorable y me encanta! Es obvio", "claramente se ve que es una corbata", "como profesor, creo que es 100% una corbata de moño, y no puedo imaginar a nadie más pensando que no lo es", "absolutamente lleve esto a la junta de educación y pida un mediador. Están creando problemas donde no los hay. ¡Ese maestro necesita ser despedido!", "personalmente, creo que deberíamos inundar al director, al superintendente ya la junta escolar con correos electrónicos de apoyo", "me alegro de que hayas defendido a tu hija", "lo enmarcaría y se lo daría al maestro y al director como regalo".