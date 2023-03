Niña es obligada a lavar su ropa a mano tras decir que quiere ser "ama de casa" y jalar cursos

10/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Viral. Una niña asegura que quiere ser "ama de casa" y es obligada por su padre a lavar su ropa a mano. Esta grabación fue compartida en redes y la reacción de su progenitor, luego de que conociera que su pequeña había desaprobado los cursos en el colegio, se volvió viral.

El padre grabó el preciso momento cuando su hija le comenta que jaló sus cursos y él enfurece. En dicho clip, se observa al padre decir a la menor que lavará su ropa, porque "quiere ser ama de casa" y "no quiere ser nadie en la vida".

"Ella quiere ser ama de casa"

Asimismo, se aprecia que la pequeña de 14 años está sentada en un mueble junto a su progenitor y se evidencia que se encuentra preocupada por la reacción del padre, luego de que le reveló que no aprobó ninguno de los cursos de su grado.

"Ella perdió el año y me acaba de comprobar que quiere ser ama de casa. Como quiere ser ama de casa, le va a lavar la ropa a su papá, porque usted quiere ser ama de casa, no se quiere preparar, no quiere ser nadie en la vida", se le escucha decir al padre enfurecido a su hija.

Además, en el clip se ve que el padre al llamar la atención a la menor, le dice que lo acompañe a otro espacio de su hogar y le enseña una canasta llena de ropa. De inmediato, le ordena lavar su ropa a mano y le informa que revisará "prenda por prenda" para ver si esta labor está bien hecha.

En otro momento, el padre le dice a la menor que otras mujeres son "amas de casa" porque no tienen oportunidades para salir adelante, pero que ella, pese a tenerlas, no hace ningún esfuerzo para cumplir con sus deberes.

"Ella tiene oportunidades y las desaprovecha. Entonces, le va a lavar la ropa a un hombre que la mantiene y lo va a lavar a mano", enfatiza.

Niña "debe" lavar la ropa de su padre

Es así como el padre le dio una lección a la menor de 14 años que fue obligada a lavar su ropa a mano por querer ser "ama de casa" y jalar cursos. Cabe señalar que, el padre aclaró que su intención no es desvalorar la labor de algunas madres de familia sino enseñar a su hija valorar lo que tiene y el esfuerzo que él hace para darle estudios.