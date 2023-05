Una mujer piloto asegura estar cansada que la confundan como azafata.

02/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Una piloto joven de aviones comerciales, quien por su corta edad y por ser mujer siempre es confundida como una azafata, resultando incómodo, ya que no se trata de un simple hecho, pues esto arrastra hasta el momento la estigmatización de los roles por géneros. Romper los estereotipos ciertamente puede ser todo un reto, a pesar que incomode a las personas.

Esta es la historia de Sabrina Johnson, quien es una experta de la aviación, y mediante su Tiktok se ha dedicado a explicar muchas dudas en relación a la difícil labor de la aviación. Pero uno de sus videos que han resaltado en su cuenta personal en donde ella lamentó que todo el tiempo la confundan como una auxiliar de vuelo, no solo por parte de los pasajeros, si no que también de sus mismos trabajadores de los aeropuertos.

Una carrera admirable

Sabrina Johnson, a sus 22 años, tiene los títulos de piloto de helicóptero y de instructora de vuelo, quien asegura que desde pequeña luchó por sus sueños hasta alcanzarlo, a pesar de los estereotipos. A pesar de ello, aún tiene que enfrentarse a algunos comentarios o actitudes incómodas de ciertas personas que descalifican su trabajo.

Johnson quien cuenta con varios años de experiencia en el manejo de aviones. "Para mí es muy frustrante, porque ellos trabajan en el aeropuerto. Ellos conocen cuáles son los uniformes de los pilotos", describió su video la joven mediante su cuenta de Tiktok.

Reacción de cibernautas

El video publicado, se volvió viral y cuenta con actualmente más de 2.6 millones de reproducciones y más de 260 mil 'me gusta'. Entre sus comentarios, se resaltan varios negativos.

En estos comentarios, las personas la critican por menospreciar el trabajo de las azafatas y sugerir que el trabajo de piloto es más digno o valioso que el de sus compañeros de cabina. Pero la joven respondió el video en otro video.

La piloto con más de 70 mil seguidores en la red social les dio una respuesta a sus críticos de la manera más sencilla y jocosa posible.

"Ser una azafata no es un insulto. Lo que sí es un insulto es que me traten de bajar de rango, luego de todo mi trabajo duro. Al hacer eso, me insultan tanto a mí como a las asistentes de vuelo", contestó la mujer mediante un video en donde trató de responder las críticas mientras bailaba una canción de Rihanna.