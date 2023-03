Universitaria muestra cómo es el sistema de matrícula de la UNMSM: ¡ni en La Rosa de Guadalupe!

21/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

¡El terror de los sanmarquinos al inicio de cada ciclo! Una joven estudiante de Educación causó revuelo en las redes sociales al mostrar un video donde indica cuál es el paso más difícil que pasa un estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM): la matrícula en el SUM.

Yesael Vargas, identificada en TikTok con el usuario @studyisel, grabó el corto video donde se la ve frente a una computadora y una agenda para recordar los cursos y elección de profesores para proceder con su matrícula en el Sistema Único de Matrícula (SUM) de la UNMSM.

"Lo más difícil que tiene que pasar un estudiante de San Marcos definitivamente es la matrícula. Y es que matricularte, sin que el SUM se caiga, ni en La Rosa de Guadalupe lo vas a poder ver", se la escucha decir en el video.

Asimismo, indicó que muchos estudiantes esperan a la medianoche para poder alcanzar una vacante con el profesor que tanto desean. "Tengo miedo porque no quiero malograrlo. Dios mío, el internet está que viene y se va", comentó.

Poco a poco se aprecia la desesperación de la joven al ver que la página del SUM se cuelga y tiene que "refrescar la página" para poder elegir las secciones, profesores y horarios de sus cursos. "¡Se logró, estamos matriculados!", expresó muy emocionada y entre risas.

Seguidores reaccionan

El video titulado "Matrícula en San Marcos" generó revuelo en TikTok donde exestudiantes y alumnos de la UNMSM no dudaron en comentar también sus experiencias durante el proceso de matrícula de sus cursos.

"En esta matrícula no me fue tan bien, no pude elegir las secciones que quería", "Confirmo. En mi facultad se llenaron todos los laboratorios y nadie se había matriculado. Se tuvo que esperar hasta la 1 de la tarde del siguiente día", "¿o sea que tendré que batallar con eso casa ciclo?", "confirmo, al final se terminan matriculando en presencial", "a mí me desesperan las matrículas y no me calmo hasta que terminó todo", acotaron algunos usuarios de la plataforma china.

"Ya, pero yo me matriculé en 3 minutos ni bien me desperté...no como otros que se amanecían", "Es porque como no hacen horarios de matrícula se cae el servidor", "miércoles, tantos ciclos sin presencial?? como hicieron con las carreras que tienen que usar si o si laboratorio? virtual no creo", "la gente espera 12 AM que se abra la matrícula para meter en los grupos más accesibles", "Mi sobrino ingresó a San Marcos tenía problemas de matrícula y ahí nos enteramos que no tienen área de atención al alumno", "confirmo, en mi facultad se me llenaron todos los laboratorios y nadie se había matriculado se tuvo que esperar hasta la 1 p.m. casi desde las 00:00", acotaron otros.