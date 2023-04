¡Pequeños genios! Niños postularon a Universidad de La Cantuta y son tendencia en TikTok

11/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

¡Sin temor al éxito! Bien dicen que cuando uno quiere superarse, no importa la edad ni las condiciones en las que uno se encuentra para conseguir los objetivos trazados para su vida. Ese es el caos de unos niños de entre 9 a 11 años que decidieron postular al examen de admisión de la Universidad La Cantuta; convirtiéndose rápidamente en tendencia por medio de TikTok.

De acuerdo a ello, en el video se pueda observar como una reportera se acerca a la cola de los jóvenes que lucharon por hacerse con un cupo y se topa curiosamente con unos pequeños que aguardaban su turno para ingresar a las instalaciones de la casa de estudios.

No dudaron de sus capacidades

A pesar de su corta edad, unos niños postularon a La Cantuta provocando la admiración de los usuarios en las redes sociales.

Por consiguiente, en el clip, que fue compartido por @grupo_preuni y ya cuenta con más de 200 mil vistas y 10 mil vistas, se puede observar como la joven les pregunta a qué carrera se encontraban aspirando y algunos le mencionaron que deseaban conseguir una vacante en Matemáticas, Administración, Biología o Química.

Diferentes internautas comentaron el hilarante hecho y aseguraron que la voluntad por querer progresar es admirable en este grupo de menores, quienes sí habrían logrado entrar al recinto, según las palabras de una ciudadana en la caja de discusión del cortometraje.

Otros, criticaron que se les haya dejado rendir la prueba; puesto que alegaron que debería haber un control en la lista de estudiantes para no quitarle un cupo a "alguien" que si tienen la madurez y la experiencia necesaria para poder darlo.

"Qué bonita la voluntad de postular que tienen estos estudiantes", "Qué lindos. Bendiciones para más niños así", "A su edad yo jugaba trompo", "No me sorprende, más bien me alegra su voluntad", "Bonita la voluntad por querer estudiar la de estos niños", "Que valientes para postular a esa edad", "Felicito a sus padres, el país marcará una diferencia", "¿Estos niños nacen genios o cómo se forman?", "Qué lindo, bendiciones para más niños así", fueron parte de las reacciones de los cibernautas en la plataforma china.

