Video: ¡Impactante! Fotógrafo captó momento en el que un rayo cae sobre el Cristo Redentor

15/02/2023 / Exitosa Noticias / Virales

¡Nadie puede contra la naturaleza! Un fotógrafo tuvo la fortuna de captar el preciso momento en el que un rayo cayó en la cabeza del Cristo Redentor de Brasil en medio de una fuerte lluvia en horas de la noche.

El momento fue compartido a través de Instagram en un compilado de imágenes por video por el usuario Fernando Braga y emocionó a más de uno por la coincidencia que se puede visualizar en el cortometraje.

Es así que, el pasado 10 de febrero, Braga decidió sacar su cámara en una noche completamente turbulenta en el cielo de Rio de Janeiro; puesto que venía intentando durante años "atrapar" el hecho.

De acuerdo a ello, a las 6:55 p. m. el "rayo divino" apareció, como el lo denominó y para su fortuna, tuvo la rapidez necesaria para tomar la foto cuando el relámpago golpea la parte superior de una de las siete maravillas del mundo moderno.

"Imparable. Nunca desistir. Montones y montones de intentos frustrados de atrapar el rayo que cae sobre Cristo. Pasaron muchas lluvias y días. Me acerqué un par de veces, pero nunca había logrado llegar a Cristo. ¡Y ahí mismo que me encanta fotografiar! Ya tengo una foto muy especial para mí que era la Luna Bendita. ¡Ahora es Rayo Divino! Como me encanta el timelapse y en este caso es difícil... Así que aquí les dejo un vídeo de dos rayos caídos hoy en el Cristo Redentor y su vecino, el Sumaré Antenas".

Miles de internautas agradecieron que el acontecimiento haya sido compartido para deslumbrar un suceso que muy pocos habían presenciado hasta ahora, por lo que ya cuenta con más de más de 62 mil me gustas.

"Tu foto merece dar la vuelta al mundo", "Se ve increíble, que tu vida sea tan espectacular como esta maravilla que grabaste", "Me pregunto si la estructura de Cristo quedó bien, fue un rayo gigante", Tengo curiosidad, cuando cayó el rayo ¿no se dañó?".

Mira aquí el video