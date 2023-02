27/02/2023 / Exitosa Noticias / Virales

¡Sobró la creatividad! A veces, las personas cuentan con conocimientos que convierten un momento en especial.

Ahora, con el auge de las redes sociales, muchos, comparten sus experiencias y divierten a mas de uno.

Ese es el caso de un joven que, aprovechando sus conocimientos en motos, puso a cocinar palomitas de maíz en unos tubos de escape.

El usuario @luigiinc, compartió el hilarante hecho en su cuenta de TikTok hace unos días y rápidamente se ha transformado en viral.

En el, vemos cómo agarra de una bolsa, un puñado de "canchita", prende el vehículo y lo deja unos segundos calentando.

Seguido de ello, el muchacho agarra y tira el popular "pop corn" y empiezan a salir disparados para sorpresa y risa de sus amigos que encontraban junto a él.

El clip, de 52 segundos provocó la reacción de los internautas y ya sum más de 250 mil reproducciones en la plataforma.

Algunos, aprovecharon para destacar el suceso y mencionaron que la capacidad del hombre al demostrar que se puede hacer dicho insumo en el tubo es "increíble".

Otros, aseguraron que les gustaría tener una "máquina" de ese tipo, con la finalidad de hacer su "canchita" al mismo estilo que Luigi.

Por último, aseveraron que sujeto debería mostrar más trucos con las motos y la preparación de diferentes comidas.

"Podrán criticar mis métodos, pero no los resultados", "¿Cuánto cuesta esa máquina para hacer palomitas?", "Para dos funciones del cine", "Está bueno para no perderme y volver por el camino", "El ingenio de la juventud no tiene límites" "internet nunca mueras jajajaja voy hacer eso con mi moto", "El sabor es lo de menos ", "Hoy hago palomitas", "Así las hago yo cuando se me arruina el microondas", Yo quiero una maquina de palomitas como esa", fueron distintas las reacciones al clip.