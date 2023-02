26/02/2023 / Exitosa Noticias / Virales

¿Se lo tapará? Una mujer de 23 años, identificada como Lydia Sawyer, pidió que le hicieran el tatuaje de un león y el resultado no fue precisamente el que esperaba, por ello contó detalles de su experiencia en redes sociales y ahora se volvió viral, pues ha desatado diversas reacciones entre los usuarios.

La jovencita estaba dispuesta a grabar permanentemente en su piel al animal que representa su signo zodiacal. Es así que, luego de escoger su diseño, acudió con un "experto tatuador", a quien le entregó exactamente el dibujo que debía plasmar en su cuerpo.

Sin embargo, el artista le comentó con sinceridad que no podría realizar el trabajo de manera "tan detallada", pero se comprometió a hacer "lo mejor que pudiera"; la muchacha decidió confiar.

Lydia aceptó, sin imaginar que el resultado la dejaría sin palabras y no por haber superado sus expectativas, sino todo lo contrario. Según contó, la estaban tatuando detrás de la oreja, por lo que no podía ver el proceso. "Durante las próximas semanas comencé a odiarlo. Me costó 60 libras", agregó la mujer.

En un video publicado en su cuenta de TikTok, Sawyer mostró que el tatuaje que finalmente quedó grabado en su piel es realmente diferente al que ella buscaba tener. Por eso, señala que está pensando seriamente en tapárselo.

Al difundir su experiencia los usuarios de dicha plataforma se mostraron sorprendidos por el hecho, algunos otros compartieron relatos de situaciones parecidas.

"Deberías haber visto la plantilla y haber dicho que no", "¿Cómo se las arreglaron para hacerlo tan mal?", "No hay forma de que esa sea la imagen que le mostraste al artista", son algunos de los comentarios que dejaron los internautas en la publicación de Lydia.

También, hubo quienes optaron por hacer bromas sobre lo ocurrido: "Te hicieron a Merlión"; "Te tatuaron el logo de Peugeot", expresaron.

Pese a todo, la joven la habitante de Dorset, uno de los condados más pequeños de Inglaterra, parece tomar la situación con humor y, aunque quedó poco feliz con su nuevo tatuaje, continúa haciendo su vida de manera normal y publicando videos en sus redes sociales.

Mira el video del tatuaje