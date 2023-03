Video: ¡No resistió! Perrito se roba bolsa de cocoliche, es perseguido y se convirtió en viral en TikTok

10/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

¡Se robó las miradas! Los perritos son denominados como el mejor amigo del hombre y en muchas ocasiones, nos regalan momentos graciosos como el de un can que se robó una bolsa de cocoliche; siendo perseguido por un menor.

El "ladrón de cuatro patas" buscó la manera de alimentarse y no vio mejor manera que hacerlo "sustrayendo" el dulce de un puesto. De esta manera, se convirtió en viral rápidamente en las redes sociales.

Perrito robó bolsa de cocoliche

Un can es tendencia en TikTok por sustraer una bolsa de cocoliche y ser perseguido por un niño.

El video fue compartido por la usuaria @milimairimonerom en TikTok y ya cuenta con 4 millones de reproducciones en la plataforma. Por consiguiente, en el clip se puede visualizar como el animalito, en su "inocencia", se lleva el alimento. A lo lejos se escucha como un niño le grita "que es lo que tengo que vender".

Algunos usuarios se divirtieron con el cortometraje y aseguraron que "corriera por su vida" y que escape pronto con su "botín" del riquísimo manjar elaborado de maíz con miel.

Otros, manifestaron su preocupación; dado que aseveraron que después de que lo hayan atrapado, posiblemente le habrían pegado por la travesura que cometió.

"Corre por tu vida, Firulais, y no mires atrás", "Ojalá no le hayan pegado. Pobres animalitos", "Puede que esa bolsa era la venta del niño", "Capaz se lo llevó para sus cachorritos", "Por qué el que graba no le ayuda a escapar más rápido al perrito", "Ojalá no le hayan pegado pobrecitos ellos no saben y lo único que quieren es calmar su hambre", "Por qué el qué graba no le ayuda a escapar más rápido al perrito", fueron algunos de los comentarios.

Quiso ser el jugador 12

Un "futbolista de cuatro patas" que se metió a la cancha en el encuentro por los octavos de final de la Concachampions (torneo continental de América del Norte) entre Alianza de El Salvador y el Philadelphia Union de Estados Unidos se llevó todas las miradas por lo que hizo en pleno partido.

Transcurría el minuto 68' del choque, cuando de pronto, un can bajó de las gradas e ingresó al terreno de juego para risa de los jugadores.

El perrito tuvo como objetivo la pelota y nadie esperaba que la iba a reventar, por lo que fue retirado rápidamente por los agentes de seguridad del cotejo que, atónitos, no podían creer lo que había pasado.

Destino del perrito

Hasta el momento no se sabe el destino del perrito ni del niño. Sin duda, el incidente con la bolsa de cocoliche sacó más de una sonrisa.