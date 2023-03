Tiktokers causan polémica en redes sociales al subir un video donde envuelven en plástico a su hijo

09/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Savannah Glembin, una influencer estadounidense, causó controversia en TikTok al subir un video donde se muestra a su esposo envolver a su pequeño hijo en plástico. El niño aparece inmóvil y cae de rodillas mientras llora.

En el video, que pronto fue eliminado, Savannah comentaba "si tienes un niño pequeño gruñón todo el día, esta es la única manera", "es un gusano", agregó su esposo.

Usuarios comentan

Los usuarios de su cuenta de TikTok no dudaron en pronunciarse y comentar sobre la situación que estaban viendo. "No veo qué es gracioso aquí. No entiendo cómo es divertido poner a tu hijo pequeño en una posición incómoda y luego publicarlo para que lo vean". "Ha estado llorando, su nariz está roja", "Mi ansiedad cuando se cayó hacia adelante, estaba como Dios mío, se va a asfixiar".

"Es por eso que no me gustan los canales familiares como este porque harán todo lo posible para poner a sus hijos en posiciones terribles de influencia y vistas", manifestó otra seguidora.

Más tarde, Glembin subió otro video donde respondía la lluvia de críticas que recibía por su acción, señalando: "cometí el mayor error de mi vida al publicar el video. Él sonreía y salió del plástico en menos de cinco minutos".

Las autoridades se hacen presente

Glembin apareció en otro video señalando que la policía y autoridades de protección infantil llegaron a su casa y le quitaron a su hijo Gunter, alegando que el pequeño solo estuvo envuelto durante cinco minutos y que no estaba molesto. "En ningún momento estuvo angustiado, ni llorando ni nada por el estilo... nunca lastimaríamos a nuestro hijo. (...) Todo lo que puedo decir es que mi hijo es muy amado y apreciado y es mi bebé milagroso. Es mi cuarto embarazo después de tres abortos espontáneos y es la luz de mi vida", acotó entre sollozos.

Además argumentó que los usuarios de la plataforma de TikTok tomaron de la peor forma y sacando de contexto su video y que no la conocen a ella ni a su esposo. "Cometimos un error y no merecemos que nos quiten a nuestro hijo por eso", señaló.

El último video de Savannah donde explica la situación recibió más reacciones negativas, ya que muchos la acusaron de mentir acerca de que su hijo sonreía y se divertía en el video de envoltura. "Ese niño tenía la cara roja. ¿Cómo pueden ambos adultos ser tan despiadados? Ese plástico estaba tan apretado alrededor de él", señaló uno de ellos.