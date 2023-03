06/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Una controversial escena está sacudiendo las redes sociales en los últimos días. En ese sentido, el caso engloba a una madre de familia que amarró a su menor hijo, de la espalda, para que no escape de su supervisión, cuando paseaban por la playa junto a algunas amistades.

A detalle, el video compartido en TikTok evidenció el temperamento imperativo del infante, que recurrentemente hacía alguna acción sorpresiva. En esa línea, se percibió a la mujer bastante calmada pese a la actitud de su descendiente. Eso sí, con una correa para controlar las travesuras del pequeño.

Referente a ello, miles de internautas reaccionaron de distintas maneras en las redes sociales. Algunos tomaron con humor la postura de la madre y argumentaron que el infante era bastante inquieto. Por otra parte, múltiples usuarios rechazaron las acciones de la progenitora; puesto que esta clase de artículos solo debería usarse con animales.

Al respecto, apuntaron que la fémina estaba más interesada en continuar una conversación que atender las necesidades de su hijo. Hasta el momento, se desconoce si las autoridades de Argentina tomaran cartas en el asunto, tras el suceso registrado en las playas gauchas.

Numéricamente, el corto compartido en la cuenta "@noee.acuna" tiene, por el momento, más de 3,5 millones de reproducciones, 162 mil likes, 3603 comentarios y 63 mil compartidas.

Asimismo, los textos destacados son los siguientes: "El que se sorprende o enoja es porque no tiene niños, o bien no tiene temor a perderlos. En las playas muchos nenes se pierden a diario", "Mi nene tiene autismo y no atiende órdenes la mayor parte del tiempo, uso el arnés por qué prefiero pasarme por el forro lo que piense la gente", "Yo fui de las que criticó que una madre lleve a su hijo así, hasta que me convertí en mamá y ahora las entiendo", "Me parece perfecto esa madre, prefiero tenerlo así que andar aplaudiendo para encontrarlo", "Parece una cadena para los animales, no me gusta".

