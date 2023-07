"¿Y la vergüenza?": Mujer se casó con el exesposo de su hermana y recibe críticas

16/07/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos distintos casos insólitos e impactantes donde los protagonistas son parejas que demuestran todo su amor, pero esta vez, el video compartido por la cuenta de @dayismua0, en la famosa plataforma asiática de TikTok, se ve cómo una joven decidió contar a todos que se casó con el exesposo de su hermana.

Se casó con el ex de su hermana

En el material audiovisual, de 13 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una mujer presume haberse enamorado del esposo de su hermana. En el video, escribió un texto en el que su mamá le dijo que no podía estar con aquel hombre porque iba a lastimarla, pero eso le importó muy poco y decidió continuar con su relación hasta llegar a casarse, tal como lo señala en sus otros videos.

La joven aseguró que tomó esa decisión porque se encontraba perdidamente enamorada de él y decidió "hacerle caso a su corazón", sin medir las consecuencias de sus actos.

"Cuando lo haces porque el corazón manda no es malo" y "Lo que se nos dio la gana", escribió en el clip que generó 13 millones de reproducciones.

Además, las críticas aparecieron cuando la joven agregó que cuando se le olvida le dice "cuñado", en vez de "amor" en frente de las personas que apenas los están conociendo. Asimismo, no dudó en subir en su cuenta de la plataforma china, un par de fotografías con su, ahora, pareja, en donde se le ve muy feliz.

¿Qué dijeron los usuarios en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió viral rápidamente y fue compartido por distintos medios de comunicación. Además, generó miles de comentarios de personas que no desaprovecharon la oportunidad para criticar a la mujer, y algunos contaron sus propias experiencias. Sin embargo, también aparecieron internautas que defendieron su amor señalando que "cada uno tiene derecho a buscar su propia felicidad".

"Pero igual tu hermana debe de sentirse mal, no sé si tú se lo quitaste", "viendo estos videos agradezco que no tengo hermanas", "este caso yo ya lo viví: mi marido vivía con su cuñada la mujer de su hermano y yo no lo sabia ni lo sospechaba porque ella es 14 años mayor que yo", "la lealtad la conoce poca gente", "lo bueno que de este mundo no nos vamos sin pagar factura", "qué orgullosa estoy de ti de que aún recuerdes que era tu cuñado", "y la vergüenza o la lealtad", fueron algunas de las principales reacciones de los usuarios en TikTok.

De esta manera, el clip compartido por la joven donde revela que se quedó con el exesposo de su hermana generó cientos de críticas por no respetar el "honor de su familia".