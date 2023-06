¡Yo soy tu amigo fiel! Hombre se vuelve viral por la forma de proteger a su perrito de la lluvia

11/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Los animalitos son considerados como un integrante más de las familias, por lo cual sus dueños buscan la forma de brindarles protección, alimentos y todo lo necesario para que estén bien cuidados y felices. Es así como un video compartido en redes sociales enterneció a todos sus seguidores al ver cómo un hombre llevaba en la espalda a su perrito y bien protegido de la lluvia.

¡Nunca lo deja solo!

En el material audiovisual subido en la plataforma de TikTok, se ve el preciso momento en que un hombre lleva puesto un impermeable verde y al lado está su 'fiel amigo' también con su protección para la lluvia.

El hombre se agacha para que su adorable perrito pueda subirse a su espalda y puedan subir a la bicicleta rumbo a su trabajo, ya que según la descripción del breve video, el joven va siempre acompañado de su mascota a su centro laboral.

Los seguidores del clip quedaron asombrados, no solo por el amor que demuestra el hombre hacia el perrito, sino también porque el canino se sujeta muy bien con sus dos patitas delanteras para no caer, dejando entrever que es un acto que realizan a diario y que ya está acostumbrado.

¿Qué dijeron los usuarios?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia y generó miles de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir el tierno gesto del hombre por buscar la mejor forma de brindar el bienestar de su mascota y nunca dejarlo solo en casa mientras que él se va a trabajar.

"Que Dios los bendiga a los dos", "de los videos más hermosos que he visto", "no estoy llorando, solo limpio mis ojos", "querer es poder", "cuídalo, por favor", "hasta el infinito y más allá", "lo más lindo de hoy", "los perritos dan amor puro y sincero, amo a mis perrihijos", "no hay amor más puro", "a esto se le llama amor y trabajo en equipo", "Dios bendiga a todas las personas que aman a sus animalitos", "llévalos cómo sea a dónde vayas, pero no los abandones, Dios cuide de ti", "la felicidad está en esos actos, no en el dinero", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

De esta manera, el video logró conmover a más de uno en redes sociales y otros aprovecharon en contar los felices que son al lado de sus perritos, así como este hombre que buscó la mejor forma de proteger a su 'amigo peludo' de la lluvia.