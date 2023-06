"Humano que se duerme": Perrito roba jamón del desayuno de un hombre y usuarios de TikTok estallan

10/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

TikTok, sin duda, se ha convertido en el aplicativo más solicitado a la hora de querer darnos un momento de distracción y es que su variedad de temáticas no nos dejan prescindir de él durante el día. Es así como videos de mascotas y de humor no son dejados de lado en medio de la rutina diaria. Esta vez un perrito es el protagonista al robar el desayuno de un hombre.

'Deja mi jamón'

El clip viral titulado: "Salgan de acá perros" pertenece a la cuenta de TikTok: @yosuealvaruizsbas y nos muestra el preciso momento que un astuto perro le roba el jamón del pan a un hombre que se encontraba distraído.

Antes de empezar una jornada laboral no hay nada mejor que estar bien desayunados; y es que el primer alimento del día nos aporta la energía que necesitaremos para llevar bien nuestras actividades.

Sin embargo, esto no le sucedió a un hombre que, en tempranas horas de la mañana, se encontraba sentado en la vereda de una calle dispuesto a tomar un buen desayuno. Un perrito de raza mediana, de color blanco y negro se encontraba cerca de él, y no se imaginó lo que haría minutos después.

El futuro perjudicado ya había empezado a comer el pan que tenía en sus manos, pero había dejado uno de los jamones en su pierna izquierda para comérselo después.

En un momento de distracción, el canino se acerca con rapidez y sigilosamente para robarse el jamón del señor.

El señor reacciona a los segundos, pero ya era tarde, el perrito ya había desayunado.

Reacciones ante el video viral

El clip difundido en TikTok cuenta con miles de reproducciones, 12,2 mil reacciones, 210 comentarios y 1 876 compartidos.

Como era de esperarse muchos usuarios comentaron el video del usuario de la plataforma china y aplaudían la astucia del canino: "lo amee", "baby, el Rayo con mi helado", "la hizo".

Otros no dejaron de reírse del clip y se pusieron en los zapatos de 'firulais': "el perro: pestañeaste", "el perro: ya no te lo vas a comer verdad", "el perro: humano que se duerme, perro que come", "el perro: como que no te gusta el jamón, pues presta", son algunos de los mensajes que se leen en la plataforma china.

Es así como, un hombre fue víctima del robo por parte de un perrito quien se robó el jamón de su pan cuando se disponía a tomar desayuno una mañana cualquiera.