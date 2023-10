Asesinato de periodista en Lince: Abogado de implicado asegura que Paul García conoce a hermanos Valdivia

En entrevista con Exitosa, el abogado de Pedro Valdivia, Edward Álvarez, se refirió a las declaraciones del excongresista de la República, Paul García, quién en una primera instancia afirmó no conocer a los hermanos Valdivia.

Según precisó el abogado, Pedro Valdivia fue invitado por el exparlamentario a su fiesta a través la aplicación de mensajería WhatsApp.

Durante diálogo con Karina Novoa para Informamos y Opinamos, el abogado de Pedro Valdivia, hermano del acusado de asesinar a un periodista en una fiesta de Lince, indicó que existe una relación de amistad entre uno de los hermanos y el excongresista Paul García.

Además, Álvarez se refirió a la declaración policial que brindó el exlegislador Paul García como testigo de este macabro hecho que conmocionó a la población.

"Yo le voy a decir algo que a nosotros nos ha sorprendido, cuando se le pregunta (a Paul García) quien organizó la fiesta dijo: me abstengo, cuando le preguntan quien lo llamó por teléfono para avisarle lo que había sucedido dijo: me abstengo. Eso de 'yo me abstengo' lo puedo entender en la persona de un investigado, pero no de un testigo, salvo que la pregunta lo incrimine", afirmó Edward Álvarez.